Siete homicidios en las últimas 24 horas

En Lurín ocurrió un triple asesinato. Otros crímenes ocurrieron en San Juan de Miraflores, Callao y en la región de Loreto. Foto: Composición LR /Difusión

En Lurín ocurrió un triple asesinato. Otros crímenes ocurrieron en San Juan de Miraflores, Callao y en la región de Loreto. Foto: Composición LR /Difusión

En las últimas horas, el país ha sido escenario de una serie de hechos sangrientos que han conmocionado a la ciudadanía. Siete personas perdieron la vida a causa del sicario y la delincuencia que azota el Perú.

En Lurín, malandros acribillaron a tres personas en plena vía pública. En San Juan de Miraflores, desconocidos mataron a un hombre cuando iba a comprar a una bodega. En el Callao, dos jóvenes fueron ultimados. Finalmente, en la región de Loreto, otro joven fue atacado por individuos mientras se dirigía a su vivienda tras compartir con un grupo de amigos.

En lo que va del año, se han registrado 4.763 homicidios en diferentes regiones del país, según el conteo diario y oficial de La República.

Ataque a balazos en pollería deja tres muertos en Lurín

Un violento ataque armado ocurrido la noche del miércoles 6 de agosto en la pollería 'La Esquina del Sabor', ubicada en la urbanización Julio César Tello, en el distrito de Lurín, dejó tres personas muertas. Dos sujetos a bordo de una motocicleta irrumpieron en el local y abrieron fuego contra quienes se encontraban allí, sin mediar palabra. Entre las víctimas se encuentra el propietario del negocio, Erick Vicencio Humaní (37), así como dos trabajadoras del establecimiento: Hermenegilda Berrocal Carpio (35) y Carmen Uzcátegui Adam (55), esta última de nacionalidad venezolana. En el lugar del crimen se hallaron al menos 12 casquillos de bala.

El ataque ocurrió cuando el restaurante aún atendía a varias familias, incluidos menores de edad, lo que generó pánico entre los comensales. Según testigos, los criminales actuaron con total frialdad y se dieron a la fuga inmediatamente después del tiroteo.

La Policía Nacional del Perú ya ha iniciado las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del crimen, que ha causado conmoción en la comunidad de Lurín.

Hombre muere a balazos frente a su casa en San Juan de Miraflores

Un nuevo hecho de violencia sacudió las calles de San Juan de Miraflores. El ataque se registró en horas de la noche, en el cruce de la avenida San Juan y el jirón Julio Bellido. Mayco Michael Hurtado Torres (55) fue asesinado a balazos en la puerta de su vivienda tras salir a comprar a la bodega.

Un sujeto descendió de una moto estacionada en la avenida, corrió hacia él y le disparó 14 veces. Luego, huyó en el mismo vehículo. La víctima intentó escapar, pero murió en la puerta de su casa. El ataque ocurrió en plena vía pública.

Según información preliminar, Hurtado era dueño de una flota de mototaxis que operaba en los alrededores del Mall del Sur. La Policía investiga el caso como un posible acto de extorsión.

Balaceras dejan dos muertos en el Callao

Un joven falleció tras recibir dos disparos en la urbanización Ciudadela Chalaca, en el Callao. Tras el ataque que ocurrió en plena calle, la víctima, quien aún no es identificada fue llevada al Hospital Carrión para ser atendido, pero lamentablemente llegó cadáver. El hecho ocurrió la noche del miércoles 6 de agosto.

Solo horas después se registró otra balacera, pero esta vez en el Boulevard de Santa Marina. La víctima fue identificada como Ángel Robles Chamaya, quien llegó cadáver al nosocomio tras recibir múltiples impactos de bala.

A puñaladas acaban con la vida de joven en Loreto

Un joven de aproximadamente 20 años fue victima de un ataque con arma blanca cuando regresaba a su casa tras haber compartido con un grupo de amigos en el asentamiento humano Monte Sión del distrito San Juan Bautista, en la provincia de Maynas, región de Loreto.

Según información policial, el ataque ocurrió la madrugada del jueves 7 de diciembre, y la víctima fue trasladada a la morgue de la ciudad para las pericias correspondientes y lograr dar con su identificación.