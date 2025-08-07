HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Gran fuga de gas en límite de SJL con El Agustino
Gran fuga de gas en límite de SJL con El Agustino     Gran fuga de gas en límite de SJL con El Agustino     Gran fuga de gas en límite de SJL con El Agustino     
Sociedad

Siete homicidios en las últimas 24 horas

Según el conteo diario de La República, hasta el 6 de agosto iban 4.756 asesinatos, a los cuales se suman 7 víctimas más en el gobierno de Boluarte: 4.763

En Lurín ocurrió un triple asesinato. Otros crímenes ocurrieron en San Juan de Miraflores, Callao y en la región de Loreto. Foto: Composición LR /Difusión
En Lurín ocurrió un triple asesinato. Otros crímenes ocurrieron en San Juan de Miraflores, Callao y en la región de Loreto. Foto: Composición LR /Difusión

En las últimas horas, el país ha sido escenario de una serie de hechos sangrientos que han conmocionado a la ciudadanía. Siete personas perdieron la vida a causa del sicario y la delincuencia que azota el Perú.

En Lurín, malandros acribillaron a tres personas en plena vía pública. En San Juan de Miraflores, desconocidos mataron a un hombre cuando iba a comprar a una bodega. En el Callao, dos jóvenes fueron ultimados. Finalmente, en la región de Loreto, otro joven fue atacado por individuos mientras se dirigía a su vivienda tras compartir con un grupo de amigos.

En lo que va del año, se han registrado 4.763 homicidios en diferentes regiones del país, según el conteo diario y oficial de La República.

Ataque a balazos en pollería deja tres muertos en Lurín

Un violento ataque armado ocurrido la noche del miércoles 6 de agosto en la pollería 'La Esquina del Sabor', ubicada en la urbanización Julio César Tello, en el distrito de Lurín, dejó tres personas muertas. Dos sujetos a bordo de una motocicleta irrumpieron en el local y abrieron fuego contra quienes se encontraban allí, sin mediar palabra. Entre las víctimas se encuentra el propietario del negocio, Erick Vicencio Humaní (37), así como dos trabajadoras del establecimiento: Hermenegilda Berrocal Carpio (35) y Carmen Uzcátegui Adam (55), esta última de nacionalidad venezolana. En el lugar del crimen se hallaron al menos 12 casquillos de bala.

El ataque ocurrió cuando el restaurante aún atendía a varias familias, incluidos menores de edad, lo que generó pánico entre los comensales. Según testigos, los criminales actuaron con total frialdad y se dieron a la fuga inmediatamente después del tiroteo.

La Policía Nacional del Perú ya ha iniciado las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del crimen, que ha causado conmoción en la comunidad de Lurín.

PUEDES VER: Triple asesinato en pollería de Lurín: imágenes revelan minutos antes y después del crimen

lr.pe

Hombre muere a balazos frente a su casa en San Juan de Miraflores

Un nuevo hecho de violencia sacudió las calles de San Juan de Miraflores. El ataque se registró en horas de la noche, en el cruce de la avenida San Juan y el jirón Julio Bellido. Mayco Michael Hurtado Torres (55) fue asesinado a balazos en la puerta de su vivienda tras salir a comprar a la bodega.

Un sujeto descendió de una moto estacionada en la avenida, corrió hacia él y le disparó 14 veces. Luego, huyó en el mismo vehículo. La víctima intentó escapar, pero murió en la puerta de su casa. El ataque ocurrió en plena vía pública.

Según información preliminar, Hurtado era dueño de una flota de mototaxis que operaba en los alrededores del Mall del Sur. La Policía investiga el caso como un posible acto de extorsión.

PUEDES VER: Desconocidos asesinan a balazos a hombre frente a su casa en SJM: era dueño de flota de mototaxis

lr.pe

Balaceras dejan dos muertos en el Callao

Un joven falleció tras recibir dos disparos en la urbanización Ciudadela Chalaca, en el Callao. Tras el ataque que ocurrió en plena calle, la víctima, quien aún no es identificada fue llevada al Hospital Carrión para ser atendido, pero lamentablemente llegó cadáver. El hecho ocurrió la noche del miércoles 6 de agosto.

Solo horas después se registró otra balacera, pero esta vez en el Boulevard de Santa Marina. La víctima fue identificada como Ángel Robles Chamaya, quien llegó cadáver al nosocomio tras recibir múltiples impactos de bala.

PUEDES VER: Accidente mortal en el Callao: motociclista fallece arrollado por tráiler en óvalo Cantolao

lr.pe

A puñaladas acaban con la vida de joven en Loreto

Un joven de aproximadamente 20 años fue victima de un ataque con arma blanca cuando regresaba a su casa tras haber compartido con un grupo de amigos en el asentamiento humano Monte Sión del distrito San Juan Bautista, en la provincia de Maynas, región de Loreto.

Según información policial, el ataque ocurrió la madrugada del jueves 7 de diciembre, y la víctima fue trasladada a la morgue de la ciudad para las pericias correspondientes y lograr dar con su identificación.

Notas relacionadas
Triple asesinato en pollería de Lurín: imágenes revelan minutos antes y después del crimen

Triple asesinato en pollería de Lurín: imágenes revelan minutos antes y después del crimen

LEER MÁS
Mujer es asesinada dentro de su vivienda en Tacna: Policía detuvo a su hermano como principal sospechoso

Mujer es asesinada dentro de su vivienda en Tacna: Policía detuvo a su hermano como principal sospechoso

LEER MÁS
Identifican a delincuente que robó el arma de policía asesinado en La Victoria: PNP continúa buscándolo

Identifican a delincuente que robó el arma de policía asesinado en La Victoria: PNP continúa buscándolo

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gran fuga de gas en límite de SJL con El Agustino alarma a ciudadanos: bomberos atienden la emergencia

Gran fuga de gas en límite de SJL con El Agustino alarma a ciudadanos: bomberos atienden la emergencia

LEER MÁS
Enfermera se realizó baño de florecimiento virtual y ahora la extorsionan con filtrar imágenes íntimas en Chiclayo

Enfermera se realizó baño de florecimiento virtual y ahora la extorsionan con filtrar imágenes íntimas en Chiclayo

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

LEER MÁS
La histórica avenida limeña reconstruida tras más de 90 años: costó más de 9 millones y pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación

La histórica avenida limeña reconstruida tras más de 90 años: costó más de 9 millones y pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación

LEER MÁS
Productos caídos de contenedores asiáticos tienen dueño, según la Marina de Guerra: "Está tipificado como robo agravado"

Productos caídos de contenedores asiáticos tienen dueño, según la Marina de Guerra: "Está tipificado como robo agravado"

LEER MÁS
Pasajero cae de Metropolitano al abordar bus en Independencia y resulta herido: fue trasladado a un centro de salud

Pasajero cae de Metropolitano al abordar bus en Independencia y resulta herido: fue trasladado a un centro de salud

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pagos MPPE información de HOY, 7 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Pagos MPPE información de HOY, 7 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 7 de agosto: Bono Único Familiar de agosto 2025 con aumento y próximos subsidios vía Sistema Patria

Bono de Guerra esto se sabe HOY, 7 de agosto: fechas de pago tentativas y montos con aumento oficiales vía Sistema Patria

Sociedad

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Temblor en Perú HOY, 7 de agosto: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Indignación en Los Olivos: al menos 12 perros mueren envenenados cerca de colegio y vecinos exigen justicia

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Petro llega a Leticia y Perú envía ministros a zona limítrofe

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota