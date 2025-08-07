Fuerzas Armadas del Perú, Colombia y Ecuador contra el crimen transnacional

Del tráfico de personas, drogas y fauna silvestre, a la minería ilegal, el crimen organizado transnacional tiene lugar en todo el mundo y adopta muchas formas. Sin embargo, allá donde ocurre causa los mismos perjuicios: debilitamiento de la gobernanza, corrupción, violencia, muerte y destrucción. Esto amenaza la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible.

Todo ello tiene un impacto sobre la seguridad de muchas comunidades vulnerables, especialmente en la zona de frontera ya que se produce un aumento de la violencia provocada por las bandas, altos niveles de homicidios y riesgos para las comunidades indígenas y las poblaciones jóvenes, quienes están expuestos al reclutamiento.

A esa conclusión llegaron los miembros de las fuerzas armadas de Perú, Colombia y Ecuador tras sostener la primera “Tripartita de Inteligencia Militar”, una cumbre de alto nivel para la lucha contra las amenazas comunes en la zona de la triple frontera, con especial énfasis en el río Putumayo.

Este encuentro permitió definir las áreas nombradas de Interés, puntos críticos donde se concentrarán operaciones combinadas, conjuntas y simultáneas con el objetivo de golpear estratégicamente a las estructuras delictivas transnacionales que operan en la frontera trinacional, involucradas en narcotráfico, minería ilegal, tráfico de armas, migración irregular, contrabando y tráfico de fauna y flora.

El general de Ejército, David Ojeda Parra, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, reafirmó el compromiso del país con la seguridad regional y la defensa activa de la soberanía nacional.

INTELIGENCIA MILITAR

En la cumbre participaron también, el almirante Francisco Cubides Granados, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, y el vicealmirante Enrique Aristizábal Viteri, jefe del Estado Mayor Operacional del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador.

“Frente al majestuoso río Putumayo, Perú, Colombia y Ecuador sellamos la decisión histórica de unir nuestras voluntades, capacidades e inteligencia militar para garantizar la paz en la triple frontera. […] ¡No hay fronteras que nos dividan, somos naciones libres y soberanas, unidas por el compromiso con nuestros pueblos. Nos respalda la legitimidad de nuestras constituciones y nos guía la convicción de que la unión es la mayor fuerza disuasiva contra la ilegalidad, en aras del desarrollo. Perú, Ecuador y Colombia están de pie. Unidos, firmes y decididos. ¡Porque juntos, somos invencibles!”, enfatizó el general EP David Ojeda.

La Tripartita de Inteligencia Militar es el resultado de más de un año de análisis, intercambio de información y trabajo coordinado, cimentado en los mecanismos bilaterales de cooperación regional como las COMBIFRON (Comisiones Binacionales Fronterizas).

Esta iniciativa evoluciona ahora hacia una visión tripartita que fortalece los vínculos operacionales y estratégicos entre los tres países.

Con la ejecución de esta hoja de ruta conjunta, se espera asestar golpes contundentes a las redes delictivas que amenazan la estabilidad de la región y fortalecer los lazos de cooperación para brindar mayor tranquilidad y protección a las poblaciones fronterizas.

LOS GRUPOS CRIMINALES

Los Lobos, Los Choneros, Los Lagartos, son los tres principales grupos criminales ecuatorianos, aunque hay una lista de más de 20 organizaciones identificadas mientras que otros grupos activos como el brasileño Comando Vermelo y el colombiano Comandos de la Frontera son una constante amenaza.

En el caso del Perú, en la frontera peruano-colombiana concurren diversas amenazas como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal, el contrabando, el tráfico de personas, el tráfico de armas, el lavado de activos, el sicariato, entre otros.

Incluso hay incidencia de grupos disidentes colombianos en el Perú, los cuales -desde la perspectiva peruana- tendrían relación con los cárteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco y Nueva generación.

Puntualmente, en el 2020, dos grupos armados organizados residuales realizaron cinco incursiones en territorio peruano. Asimismo, se ha identificado incidencias de otros grupos en la zona fronteriza, particularmente en la zona del Putumayo, en donde se evidencia la presencia de grupos paramilitares, otros grupos violentistas y también grupos criminales de Brasil como la Familia del Norte.