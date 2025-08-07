HOY

Sociedad

Empresario abandona su hogar en Cañete tras extorsiones: sicarios asesinaron a esposa de su trabajador

La víctima informó que, tras no contestar las amenazas, los extorsionadores fueron a la casa de uno de sus trabajadores y asesinaron a su esposa en Sayán, Cañete.

La empresa de transporte ha paralizado sus actividades tras las extorsiones. Foto: Composición LR/Latina
La empresa de transporte ha paralizado sus actividades tras las extorsiones. Foto: Composición LR/Latina

Un nuevo caso de extorsión afecta al sector de transportistas en Cañete, en donde un empresario se ha visto obligado a abandonar su ciudad a fin de salvaguardar su integridad y la de su familia. El hecho ya ha sido denunciado ante la Central Operativa de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú.

De acuerdo a la declaración de la víctima, quien prefirió dejar su identidad en el anonimato, los extorsionadores le piden de S/ 15 a S/ 20.000. Por si fuera poco, sostuvo que la esposa de uno de sus trabajadores fue asesinada producto de las extorsiones en su localidad.

Empresario huye de su hogar tras extorsiones en Sayán

"Nos teníamos que apegar a sus condiciones. Nos estaban pidiendo entre S/15 a S/20.000 para no atentar contra las unidades, ni contra la vida, porque dijeron que iba a correr sangre y todas esas cuestiones", sostuvo el empresario para Latina.

Según precisó la víctima, él se encontraba trabajando en su unidad móvil cuando recibió una llamada de amenaza por parte de los extorsionadores. Tras ello, acudió a la comisaría del sector para levantar la denuncia respectiva. No obstante, horas después de reportarlo, los sicarios llegaron a la casa de uno de sus trabajadores y asesinaron a su esposa.

Banda criminal 'Los Pepes' estaría detrás de las extorsiones

El ataque contra la pareja del conductor habría sido provocado por la falta de respuesta de la empresa de transporte a los mensajes amenazantes de la banda criminal 'Los Pepes'. Según declaraciones, "Nosotros no respondimos y ellos ingresaron a la casa del conductor, disparando contra su esposa."

De acuerdo a la información policial, la banda criminal 'Los Pepes', quienes se dedicarían a las extorsiones contra los transportistas, tendrían dominada la zona del norte chico del país. "Le desgracian la vida económica porque prácticamente se puede ir a la bancarrota", sostuvo el abogado de la víctima, quien espera que las autoridades intercedan en su caso.

