Una familia del distrito de San Isidro denuncia haber sufrido el robo de su minivan por parte de delincuentes que habrían recurrido al uso de la inteligencia artificial (IA) y recopilaron voces del padre del hogar en una entrevista previa para engañar a la hija y extorsionarlos, mediante llamadas telefónicas, con pagos de miles de soles a cambio del vehículo sustraído y de su bienestar.

El robo se registró el último domingo 3 de agosto en la avenida Pérez Araníbar, alrededor de las 6.55 p. m., según imágenes de las cámaras de seguridad a las que tuvieron acceso los agraviados. Los hampones huyeron con rumbo a la playa y, poco después de interpuesta la denuncia, les llamaron para exigir un "rescate" a través de un garante.

"El día de ayer nos llamaron a mí y a mi hija, interceptaron nuestros teléfonos. Nos dicen 'tengo tu camioneta aquí, así que te la vamos a entregar, pero eso sí, no cortes, porque puede pasarle algo a tu familia. Estamos vigilándolos'", comentó la víctima en declaraciones al canal Latina.

La hija de la familia también recibió llamadas amenazantes que exigían la entrega del dinero, las cuales usaban grabaciones anteriores de su padre para hacerle creer que había recuperado el vehículo. La joven hizo el depósito antes de que un familiar pudiera advertirle, vía WhatsApp, que estaba con su progenitor.

Las extorsiones no se detuvieron allí ya que, luego que las víctimas bloquearan los números, los malhechores llamaron desde otros teléfonos para exigir un nuevo pago de S/1.000, ya que alegaban que les habían bloqueado las cuentas bancarias.

"Se que no tienen (la minivan) porque les he pedido pruebas y no la tienen. Me mandan una foto de mi hija con su esposo, que la deben haber sacado del Facebook, indicando que van a haber represalias, que van a matar a mi familia", sostiene la persona agraviada.

