Baleado pese a pagar cupo: chofer de bus de 'El Chino' salva de morir tras ataque a balazos de extorsionadores en Los Olivos
Al percatarse de la presencia de los atacantes, el conductor del bus Etuchisa aceleró su unidad a fin de evitar la ráfaga de disparos. El incidente se reportó en Los Olivos.
A pesar de que los conductores de la empresa de transporte Etuchisa, conocida como 'Los Chinos', estuvieron pagando los cupos exigidos por los extorsionadores, recientemente se reportó un nuevo ataque contra uno de los choferes, quien tuvo que maniobrar su unidad de forma temeraria para salvar su vida y que los disparos no lo alcancen a él ni a sus pasajeros.
El hecho sucedió la última madrugada del pasado miércoles 6 de agosto, cuando la unidad había salido de su primer paradero en Puente Piedra y, horas después, fue baleado por sujetos a bordo de motocicletas en la vía Panamericana Norte, en el distrito de Los Olivos.
Chofer de El Chino salva de morir tras ataque de extorsionadores
El conductor de la empresa de transporte, quien es víctima de extorsión, salvó de morir luego de que sicarios a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra su unidad a la altura de la Panamericana Norte con la av. 12 de Octubre, en Los Olivos.
"Me han querido matar, compañero. Menos mal que me he venido con todo", sostuvo la víctima, quien luego grabó los impactos de bala que recibió el bus. Él detalló que, al percatarse de la presencia de los atacantes, aceleró su unidad a fin de evadir los disparos. "Yo los había visto ya, estaban ahí parados en el puente Chillón (...) prácticamente para matarme porque yo me he venido con todo, así esté el semáforo en rojo", sostuvo el conductor.
Policías tras los pasos de los sicarios
Tras lo sucedido, los conductores dieron aviso a las autoridades, quienes iniciaron las diligencias respectivas. Por ello, la Policía Nacional del Perú analiza las imágenes de videovigilancia a fin de identificar a los atacantes. De igual forma, se llevarán a cabo operativos de control de identidad a motociclistas que circulan por la zona en donde opera la empresa Los Chinos.
Al cierre de esta nota, los conductores de 'El Chino' continúan saliendo a trabajar, pues es su principal sustento económico. Por ello, exigen a las autoridades tomar las medidas necesarias para reforzar la seguridad en el lugar.
