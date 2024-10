¿Has visto este edificio abandonado en la av. Tacna? Conoce su dramática historia

En el Centro de Lima, justo en el cruce de la avenida Tacna con Emancipación, se encuentra un edificio que lleva más de tres décadas inhabitado . Inicialmente fue construido para albergar 18 pisos de oficinas y departamentos; sin embargo, se convirtió en un descuidado ornamento del paisaje urbano, pues, a causa de problemas legales, nunca logró inaugurarse.

A inicios de la década de 1980, la inmobiliaria Oropesa emprendió la construcción de este imponente edificio. El proyecto avanzaba sin inconvenientes hasta que se quedaron sin fondos para realizar los acabados, lo que los llevó a solicitar un préstamo al entonces Banco Central Hipotecario, una entidad financiera colombiana que cerró en 2001.

En 1982, un representante de la entidad, Fernando Ponce Salomón, presentó una demanda por garantía hipotecaria y quiebra, actuando como si el préstamo se hubiera entregado en su totalidad. Sin embargo, esto no fue así, ya que los fondos resultaron insuficientes para finalizar la construcción.

Durante el proceso, el supuesto reclamante, quien exigía quedarse con el edificio como compensación por daños y perjuicios, nunca dio la cara, pues simplemente no existía: no aparecía en los registros de identidad de la época. Era, en realidad, un “fantasma” creado para apoderarse de la propiedad. Sin embargo, cuando la verdad salió a la luz, ya era demasiado tarde; el edificio estaba inmerso en un complejo y prolongado proceso judicial.

La intervención de Alan García

Pero eso no fue todo. Para complicar aún más la situación, en 1986, Alan García emitió un Decreto Supremo que otorgaba la propiedad al Ministerio del Interior. Los dueños apelaron a la decisión y para 1996, una sentencia del Tribunal Constitucional les dio la razón.

Siguen pasando los años y los dueños no pueden terminar la construcción por este litigio. Entre apelaciones y papeleos, el caso quedó estancado en el Poder Judicial y el edificio se volvió un refugio de ladrones y drogadictos. Como se recuerda, en la gestión del alcalde Alberto Andrade se logró cercar todo el perímetro para impedir que las personas ajenas ingresen.

Cansado de los atropellos, el dueño de la inmobiliaria Oropeza, Jesús Linares Cornejo, presentó un oficio ante la Comisión de Justicia del Congreso. En esa línea, aseguró que sus derechos fueron vulnerados durante años, por tanto, pidió 200 millones de dólares como indemnización. Hasta la actualidad este caso no ha logrado resolverse pese a que el proceso aún sigue abierto, por lo que, prepara llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

“Me han abierto procesos por desacato”

En una entrevista con César Hildebrandt, Jesús Linares Cornejo, dueño del edificio abandonado de la Av. Tacna con Emancipación, comentó que pese haberle mostrado los títulos de propiedad del inmueble al expresidente Alan García, le abrieron varios procesos por desacato y en más de una ocasión lo han suspendido en la firma de abogados.

Jesús Linares Cornejo afirma que lo obligaron a “olvidarse” del edificio Tacna

“Dicen que ya es demasiado tiempo y debo de olvidarme de este proceso y como yo insisto en reclamar mi propiedad, me han perseguido, me han abierto procesos, tuve que estar escondido en la época de Montesinos”, declaró Linares a Panorama en 2004.

Otro edificio abandonado en Lima

Ubicado en la cuadra 14 de la Av. Arenales, la Torre Trecca es otro de los edificios que se encuentran abandonados en la capital. Este pertenece a EsSalud y desde su construcción, hace más de 30 años, no se ha logrado darle un funcionamiento.

Este edificio de 23 pisos se realizó con el fin de establecer 100 consultorios de atención médica; sin embargo, y pese a que se anunció su remodelación en 2019, la obra sigue intacta.

EsSalud anuncia que la Torre Trecca volverá a funcionar

A fines del 2021, el expresidente ejecutivo de EsSalud, Mario Carhuapoma, afirmó, en una entrevista con Exitosa, que el inmueble se convertiría en un moderno edificio de consultores. Así mismo, señaló que la obra se encontraba dentro de un plan de construcción de ‘hospitales Bicentenario’.

Una obra en el olvido

Durante la gestión de Fiorella Molinelli como Presidenta Ejecutiva de EsSalud, se anunció que la Torre Trecca sería remodelada para el uso de más de 100 consultorios. Sin embargo, esto no se pudo concretar debido a la pandemia de la COVID-19.

¿Por quién fue diseñado la Torre Trecca?

La Torre Trecca fue diseñado por el ingeniero Walter Tillit en 1969 , de acuerdo a las normas de sismo resistencia entonces vigentes. Posteriormente, se realizó un replanteo del proyecto a nivel estructural en 1980. Sin embargo, su construcción fue detenida en 1985.

La UNI realizó estudio en Torre Trecca

En 1999 la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) realizó un estudio que arrojó como conclusiones que esta solo requería un reforzamiento de placas y muros , según señala un informe de EsSalud del 2013.

¿Qué se buscaba con el Proyecto de la Torre Trecca?

La incorporación del Proyecto Torre Trecca buscaba poner en valor una inversión dormida durante 44 años. Entre las pretensiones de este proyecto se encontraba el de brindar al menos cinco tipos de servicios ambulatorios dentro del ámbito de Lima y Callao:

Consultas externas.

Atención de urgencias menores.

Procedimientos médicos.

Centro de riesgos quirúrgicos en Lima.

Lectura y Diagnóstico de Imágenes Centralizada.

¿Dónde queda la avenida Tacna?

La avenida Tacna es una de las avenidas principales de la ciudad de Lima, Perú. Su recorrido de norte a sur ocupa siete cuadras e inicia en el puente Santa Rosa, el cual cruza el río Rímac.

¿Cuál es el tamaño total de la Torre Trecca?

El terreno, que es propiedad de ESSALUD, tiene una extensión total de 5,587.82m2, comprendido por tres sótanos y 23 pisos, que en conjunto suman 38,470m2 con tarrajeos parciales y sin uso, desde la paralización de la obra en 1990.

¿Quién se encargó de diseñar la Torre Trecca?

Edificio de Radio Reloj, otra construcción abandonada en Lima

Pese a que el edificio ubicado en la segunda cuadra de la avenida Tacna se llama Cavero Dubois, la mayoría lo conoce como Reloj, por la radio que funcionó en su interior hace tiempo atrás. Asimismo, su primer nivel sirvió como local para el famoso cine Imperio.

Debido a la inacción por parte de autoridades en cuanto a los edificios abandonados, los ciudadanos han encontrado en algunos de ellos el espacio para realizar sesiones de fotos con locaciones gratis. Así lo describe un youtuber para todos sus seguidores.

Construcciones coloniales también en el abandono

El edificio Giacoletti ubicado en la Plaza San Martín fue protagonista de un lamentable incendio en el 2018 que dejó relucir el abandono por parte de las autoridades locales. Otras construcciones coloniales también se vieron envueltas en situaciones similares en los últimos años. Las autoridades encargadas hasta la fecha no han tomado cartas en el asunto, por lo que la preocupación de la ciudadanía solo va en aumento.

¿Desde cuándo es la Torre Trecca propiedad de EsSalud?

El edificio ubicado en la avenida Arenales le pertenece a EsSalud desde 2010. Sin embargo, fue recién en 2019 que la entonces presidenta de la institución, Fiorella Molinelli, dio a conocer por primera vez el diseño final del edificio, que será conocido ahora como “Torre Bicentenario”.

¿Cuál sería el costo de un departamento en el edificio Oropeza?

Al margen de que el edificio está abandonado desde hace 30 años, el valor comercial de cada uno de sus departamentos sería evidentemente más caro que en la época en la que fue construido, pues el valor de las viviendas tiende a aumentar con cada año que pasa. La llegada de muchos peruanos a la capital también es un factor que influye en que la oferta inmobiliaria sea escasa en comparación a la demanda.

El metro cuadrado en el Cercado de Lima cuesta alrededor de los 4921 soles, lo cual significa que una casa promedio de 90 metros cuadrados estaría costando 442 mil 890 soles.

¿Qué alcalde de Lima selló todos los ingresos al edificio Oropeza?

Al ser un lugar abandonado se convirtió en un espacio que empezó a ser ocupado por drogadictos. Por tal motivo el entonces alcalde Alberto Andrade ordenó tapiar el edificio para impedir el ingreso a personas de mal vivir. En 2013, la comisión de justicia del Congreso recibe el caso y por medio de un oficio se expone el caso.

Alberto Andrade fue alcalde de Lima durante los periodos 1995-1998 y 1998-2002.

No se sabe si el edificio finalmente será terminado, remodelado o demolido, pero su estructura abandonada es parte del paisaje urbano de Lima.

¿Quién fue Alberto Andrade, exalcalde de Lima?

Alberto Manuel Andrade Carmona se desempeñó como alcalde de Lima en los periodos 1995-1998 y 1998-2002. También fue empresario y político, siendo fundador del Partido Democrático Somos Perú. Asimismo, fue congresista de la República de 2006 hasta su fallecimiento en 2009.

Principales obras de Alberto Andrade:

Recuperación del Centro Histórico de Lima, desalojo, reorganización y formalización del comercio ambulatorio

Remodelación y puesta en valor comercial de las plazas de la ciudad como San Martín, Italia, Ramón Castilla, Paseo de los Héroes Navales, Parque Universitario, Plaza de Armas.

Creación de la Bienal Iberoamericana de Lima y la Bienal Nacional de Lima, y culminación de la construcción del by-pass del óvalo Higuereta, anillo vial Caquetá-Evitamiento, Vía Expresa de la avenida Javier Prado.

Reorganización del Servicio de Taxi Metropolitano (Setame).

Los inicios de Alberto Andrade

Alberto Andrade nació el 24 de diciembre de 1943. Hijo de un militar y una maestra, el exalcalde no salía mucho de casa por órdenes de su madre. Tiene un hermano menor, Fernando, con quien tenía una buena relación y hacía muchas cosas juntos.

¿Qué significa que una propiedad está en litigio?

Una propiedad está en litigio cuando ha entrado en asuntos legales que se vienen resolviendo a través de un juzgado. Esto pasa cuando no se deja (o no existe) un documento claro y conciso de quienes son los herederos de dicho inmueble. Usualmente, los reclamos por litigio involucran transacciones de bienes raíces, tales como propiedades comerciales y residenciales, pero también involucran reclamos de propiedad intelectual.

¿Cuándo fue construida la Torre Trecca de Essalud?

Los cimientos de la Torre Trecca de Essalud fueron levantados en los primeros años de la década de los 70, cuando Juan Velasco Alvarado gobernaba el país. Para entonces, se estipuló que su objetivo era el de servir de vivienda para los trabajadores del seguro de salud.

En años posteriores, incluso se consideró convertirlo en hospital, pero ya que sus condiciones no eran las óptimas para un nosocomio, se descartó esa idea.

¿Por qué no se concluyó el plan de remodelación de la Torre Trecca para 2021?

Fue en los últimos meses del 2019 cuando Essalud anunciaba su plan para que la Torre Trecca fuese remodelada con el objetivo de abrir más de 100 consultorios de diferentes especialidades médicas.

Este plan implicaba que las obras de esta remodelación duren aproximadamente 18 meses, y que todo entrase en operación en el segundo trimestre de 2021. El proyecto iba a renombrar el edificio como Torre Bicentenario. Se tenía como objetivo hasta 2.800 millones de atenciones, todo a disposición de los asegurados.

¿Qué pasó con los bustos incas de la avenida Manco Cápac?

La av. Manco Cápac lucía hasta hace algunos años unos bustos incaicos que fueron donados por los japoneses alrededor del primer centenario del Perú (en la década de 1920). Originalmente eran 13 las esculturas que podían encontrarse en algunos de los jardines que separan las vías en esa avenida. Hoy en día, solo queda 1, ya que el mal estado en el que se encontraban los demás y el poco cuidado de las municipalidades terminó por dejarlos bastante deteriorados.

¿En qué estado está la antigua muralla de Lima?

Uno de los pocos restos que queda de la Muralla de Lima, aquel vestigio del pasado que defendió la ciudad de los piratas e invasores desde 1686 hasta 1869, se encuentra en la actualidad en el límite de Barrios Altos y El Agustino.

Lamentablemente, su estado actual es deplorable y está en riesgo de desaparecer. La muralla de Lima fue demolida en 1871, pero la parte que mejor se conserva hasta la actualidad es la que conforma el llamado Parque de la muralla.

¿El edificio Atlas se encuentra abandonado?

Otro de los edificios que alberga la capital de Lima es el llamado Atlas, diseñado por los arquitectos Walter Weberhofer y José Álvarez Calderon. La construcción que se encuentra entre las calles Huancavelica y Cailloma se encuentra habilitado en sus primeros pisos, donde funcionan algunos locales comerciales, mientras que el resto de pisos siguen desde hace unos años sin ser ocupados.

¿Cuándo fue construido el edificio ‘El Buque’ de Barrios Altos?

Ubicado en el corazón de Barrios Altos, se trata de un edificio bastante conocido que ha recibido su apelativo debido a su evidente forma de navío. Este lugar estuvo por décadas dedicado a servir de hogar para muchas familias. ¿Qué pasó con él?

El Buque está situado en la cuadra 3 de la avenida Luna Pizarro y es considerado por algunos como el primer complejo habitacional de Lima. Fue construido a mediados del siglo XIX.

Sus dimensiones hacen evidente que se trata de un edificio hecho para que muchas familias vivan juntas. Cuenta con 3 niveles, el primer piso está hecho de adobe y el segundo de quincha. Aun así, fuentes como Lima la Única aseguran que es probable que antes haya tenido 4 pisos, ya que habría existido un nivel subterráneo.

La casa del jirón Cailloma que fue destituida de su condición de monumento por el Ministerio de Cultura

El último 7 de enero, la Viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Mariela Tuesta Altamirano, firmó una Resolución Viceministerial que retiró la condición de Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación a este edificio ubicado en Jr. Cailloma 471, en el Centro Histórico de Lima.

Dicho edificio se encuentra en la calle antes llamado Puerta Falsa del Teatro, ya que se encuentra en la misma recta en el que estaba el antiguo Teatro Principal de Lima, otrora Corral de Comedias y hoy, Teatro Manuel Segura.

El lugar fue conocido durante un tiempo como la “puerta donde entran las mujeres”, según apunta el portal Lima la Única, ya que hubo una disposición colonial que obligaba a los establecimientos a tener dos puertas de acceso en el siglo XVII.

Según la mencionada resolución, esta casa “se encuentra en una calle caótico y entre edificios contemporáneos que desvirtúan su presencia en dicho lugar”, además de “no tener ningún valor histórico asociado al inmueble”; sin embargo, el blog de Lima la Única recoge que este lugar fue el hogar de Manuel Gonzales Prada y del Monseñor Salvador Piñeiro Garcia-Calderón, y que podría haber mucha más información histórica sobre esta.

Quinta Heeren: esta es la misteriosa historia de la casona de Barrios Altos

La Quinta Heeren albergó un suceso que llamó la atención de la población de Lima el 24 de febrero de 1928. Aquel día, los diarios dieron a conocer el suicidio del destacado empresario japónes Seiguma Kitsutani, quien había llegado al Perú en 1901 y vivía en el condominio desde 1915.

Kitsutani fue uno de los principales promotores para que Japón pueda donar el monumento a Manco Cápac —que actualmente se encuentra en el distrito de La Victoria— e invirtió en una serie de negocios de la industria textil, pero sus emprendimientos no tuvieron buen resultado. Posteriormente, el reconocido comerciante se suicidó.

Este suceso hizo que la prensa y la población de inicios del siglo XX le otorgara un halo de misterio a la lujosa vivienda. Además, generó que diversos periodistas buscasen pistas o realicen constantes preguntas a los habitantes de la Quinta Heeren para conocer más detalles sobre el deceso de Kitsutani.

Actualmente, el lugar se encuentra deshabitado, pero abierto al público, ya que las personas pueden visitar y contemplar las viviendas. En estos recorridos también se acostumbra realizar presentaciones artísticas.

¿Qué famosos vivieron en la Quinta Heeren?

A lo largo de su historia, la Quinta Heeren ha albergado a una gran cantidad de artistas y personajes ilustres del Perú. Conoce a continuación quiénes vivieron en esta popular casona:

Teófilo Castillo

Max Uhle

Carlos ‘Chino’ Domínguez

Humberto Martínez Morosini

Eduardo San Román.

Actualidad de la Quinta Heeren

Se estima que en la quinta vivieron cerca de 300 familias. Actualmente, se encuentra deshabitada y a la espera de ser restaurada. Es preciso indicar que pertenece a la familia Pardo Escandón, descendientes del expresidente José Pardo y Barreda, quien contrajo matrimonio con doña Carmen Heeren Barreda, hija de Oskar Heeren.

En los últimos años, el lugar se encuentra deshabitado y se ha convertido en sede de diferentes actividades artísticas y culturales organizadas a fin de revalorar la importancia de este espacio en la historia del Perú.

Pinturas de la Quinta Heeren

La Quinta Heeren también ha sido una inspiración para diferentes artistas, quienes retrataron la belleza de este conjunto de casonas. Uno de los más reconocidos fue el peruano Víctor Humareda. Él fue el autor de uno de los principales cuadros que se hicieron del condominio, cuyo título es “Quinta Heeren de noche”. Lo particular de esta pintura es que Humareda la pudo concluir tres días antes de que falleciera.

¿Qué pasó con el Molino de Santa Clara y sus conocidas esculturas de artistas italianos?

El Molino de Santa Clara, ubicado en la cuadra 9 del jirón Ancash en Barrios Altos, fue por mucho tiempo un lugar emblemático del Centro de Lima, principalmente por las estatuas que lucía en su fachada, hechas en Florencia y representativas de diversos personajes italianos y de la cultura occidental.

Las estatuas estaban hechas a imagen de personalidades como Dante Alighieri, Galileo, Marco Polo, Rafael, Maquiavelo, Diogenes, Andrea Doria y hasta Miguel de Cervantes Saavedra.

El edificio fue declarado monumento histórico el 23 de enero de 1973, y las estatuas fueron retiradas para ser vendidas a diferentes instituciones, según cuenta el sitio Lima la Única. En la actualidad, se encuentra habitado por familias de escasos recursos y muy deteriorada por el paso de los años.

¿Qué es un elefante blanco en un proyecto?

El término elefante blanco hace referencia a algo a lo que se destinaron o destinan recursos pero que no tiene utilidad y, por lo tanto, no genera beneficios que lo justifiquen. En este sentido, las obras inconclusas que no son terminadas suelen recibir este nombre.

Así lucía la plaza de Armas de Lima en 1860: conoce la historia de su fundación

La plaza de Armas, también conocida como plaza Mayor de Lima, es una fuente viviente de historia. En ella ocurrieron hechos como la primera ejecución que realizó el Tribunal de la Santa Inquisición en América y, por supuesto, el acto fundacional de la nación: la declaración de nuestra Independencia.

Este hermoso espacio está rodeado de edificios de gran importancia como el Palacio de Gobierno, considerado despacho y residencia del presidente peruano, el Palacio Municipal, el Palacio Arzobispal y la magnífica Catedral de Lima, entre otras edificaciones que, en conjunto, forman el marco perfecto para una de las plazas más hermosas de América Latina.

¿Cómo surgió el Barrio Chino? la historia detrás del lugar que vio nacer al chaufa y chifa

El Barrio Chino forma parte del Mercado Central y está ubicado en Barrios Altos, colindante con el Centro Histórico de Lima. Considerado como el rinconcito asiático de Lima, es el lugar favorito de miles de compatriotas para probar la sazón oriental y sus variantes, como su fusionado plato con comida criolla: el delicioso chaufa. Además, también se pueden encontrar objetos únicos y baratos traídos de exportación.

Ahora que la cultura asiática está en auge, la calle Capón ya no solo es un emporio comercial, sino también un lugar turístico para muchos extranjeros. La historia detrás de este lugar inicia en el año 1849 y se centra en la migración de chinos desde Macao y Hong Kong.

Los primeros chinos en Lima

En 1849 llegaron aproximadamente 75 chinos conocidos como ‘culies’ para suplir la carencia de mano de obra en las islas guaneras y en las haciendas costeras. Para 1854, ya se podía visualizar la concentración de inmigrantes chinos en los alrededores de la calle Capón, nombre con el que es conocida actualmente la calle siete del jirón Ucayali.

¿Por qué se llama calle Capón?

La historia detrás de este nombre es curiosa, pues dicho lugar era conocido porque ahí se capaban animales, especialmente cerdos, los cuales eran comercializados en el Mercado Central. Como los asiáticos eran expertos en esta técnica, se popularizaron rápidamente. Entonces, los comerciantes, cuando iban a buscar el servicio de capado, los solían llamar de la siguiente manera: ¡Chinito capón, chinito capón!, lo que dio origen a la calle Capón del Cercado de Lima.

La calle Capón y el origen del chaufa

Al ser un lugar concentrado de personas asiáticas, solían preparar un plato hecho básicamente con arroz frito al que llamaban ‘chau fan’. Los limeños, al escuchar esto, solían pedir el plato diciendo: “dame un arroz chaufa”.

Los chinos, al darse cuenta de que el platillo estaba siendo un éxito, empezaron a crear restaurantes que ofrecían esta singular comida. Es así que, para llamar a clientes, solían usar la frase: “¡Ni chi fan! ¡ni chi fan!”, lo que quiere decir: “¿Ya comiste?”.

Con un juego de palabras, y tras un ‘teléfono malogrado’, los peruanos empezaron a decir: “Vamos a comer al chifa”.

Las Torres de Limatambo: ¿cómo se originó esta residencia de San Borja?

Las Torres de Limatambo fueron inauguradas durante el segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry (1980 a 1985). Además, se construyeron a través del Plan Nacional de Viviendas, que impulsó la construcción de grandes complejos habitacionales con el fin de mejorar la calidad de vida de los peruanos.

El conjunto residencial que hoy cuenta con más 30 años de historia es conocido por los lugares icónicos que guarda dentro, como la Parroquia Nuestra Señora de la Alegría, la plaza Marquina y la huaca Limatambo. Hecho a base de ladrillos de arcilla, este proyecto puso en valor los parques y plazas de la zona.

De sus losas también salió el Club Social Deportivo Las Torres de Limatambo, conformado por vecinos y amigos del complejo que llegaron a jugar interligas en Copa Perú y se posicionaron entre los 12 mejores equipos de Lima.

¿Cómo el Centro Cívico se convirtió en Real Plaza Centro Cívico?

La concesión del Centro Cívico fue adquirida en 2007 por Urbi Propiedades, parte del Grupo Interbank. El acuerdo se firmó por 30 años. A partir de entonces, se remodeló la estructura para dar pase a lo que ahora conocemos como Real Plaza Centro Cívico, un complejo comercial con salas de cine, supermercados, agencias bancarias, tiendas retail, un patio de comidas y más.

La inversión para la construcción del complejo comercial fue de 30 millones de dólares. Además, se aprovechó la infraestructura para conectarlo con una de las estaciones principales del Metropolitano: la Estación Central, que funciona hasta la fecha.

¿Cuánto mide el Centro Cívico de Lima?

Con un total de 33 pisos, el edificio principal del Centro Cívico mide 109 metros. Junto al Hotel Sheraton, estos inmuebles destacan por su gran altura y son característicos del Cercado de Lima.

Centro Cívico: ¿dónde queda el Real Plaza?

El Real Plaza Centro Cívico queda en la av. Garcilaso de la Vega 1337 en Cercado de Lima. Es uno de los centros comerciales más populares del distrito.