Cómo consultar el estado de tu RUC en línea desde la web oficial de SUNAT

Puedes revisar el estado de tu RUC en línea. Foto: Composición LR/ Archivo GLR

Consultar el estado del Registro Único de Contribuyente (RUC) ahora se puede realizar de una manera más rápida y sencilla gracias a la plataforma digital de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). Este servicio está disponible para personas naturales y empresas registradas en el sistema tributario peruano.

La herramienta permite conocer la situación del RUC y las actividades económicas registradas, así como descargar la ficha correspondiente. El proceso se puede realizar completamente en línea, solo siguiendo unos pasos simples.

Así puedes consultar tu RUC de manera virtual

Para consultar el estado de un RUC, solo se debe ingresar a la web: Consulta RUC. Luego, seleccionar la opción "Por RUC", ingresar los 11 dígitos correspondientes y hacer clic en "Buscar". También se puede consultar por DNI, nombre o razón social del titular.

Otras herramientas de la web

Además de consultar el estado, la plataforma permite generar una ficha donde figuran todas las actividades económicas realizadas por la persona natural o empresa, facilitando la gestión tributaria sin necesidad de acudir a una oficina.

Estados del RUC según SUNAT

Existen seis estados posibles para un RUC: activo, suspensión temporal, baja provisional, baja definitiva, baja provisional de oficio y baja definitiva de oficio. Cada uno refleja una situación distinta de las actividades económicas del contribuyente y podrá ser revisado en la página mencionada.