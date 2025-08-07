HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Sigue EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Sigue EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Sigue EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Gustavo Petro habla EN VIVO desde Leticia-Amazonas
Gustavo Petro habla EN VIVO desde Leticia-Amazonas     Gustavo Petro habla EN VIVO desde Leticia-Amazonas     Gustavo Petro habla EN VIVO desde Leticia-Amazonas     
Sociedad

Cómo consultar el estado de tu RUC en línea desde la web oficial de SUNAT

La SUNAT ofrece una herramienta digital para que personas naturales y empresas verifiquen el estado de su RUC desde cualquier dispositivo, sin necesidad de acercarse a la entidad. 

Puedes revisar el estado de tu RUC en línea. Foto: Composición LR/ Archivo GLR
Puedes revisar el estado de tu RUC en línea. Foto: Composición LR/ Archivo GLR

Consultar el estado del Registro Único de Contribuyente (RUC) ahora se puede realizar de una manera más rápida y sencilla gracias a la plataforma digital de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). Este servicio está disponible para personas naturales y empresas registradas en el sistema tributario peruano.

La herramienta permite conocer la situación del RUC y las actividades económicas registradas, así como descargar la ficha correspondiente. El proceso se puede realizar completamente en línea, solo siguiendo unos pasos simples.

Puedes ingresar desde tu PC o móvil. Foto: Archivo GLR<br><br>

Puedes ingresar desde tu PC o móvil. Foto: Archivo GLR

Así puedes consultar tu RUC de manera virtual

Para consultar el estado de un RUC, solo se debe ingresar a la web: Consulta RUC. Luego, seleccionar la opción "Por RUC", ingresar los 11 dígitos correspondientes y hacer clic en "Buscar". También se puede consultar por DNI, nombre o razón social del titular.

Otras herramientas de la web

Además de consultar el estado, la plataforma permite generar una ficha donde figuran todas las actividades económicas realizadas por la persona natural o empresa, facilitando la gestión tributaria sin necesidad de acudir a una oficina.

PUEDES VER: Sunat fija nuevos porcentajes de devolución del ISC para transportistas: ¿quiénes acceden al beneficio?

lr.pe

Estados del RUC según SUNAT

Existen seis estados posibles para un RUC: activo, suspensión temporal, baja provisional, baja definitiva, baja provisional de oficio y baja definitiva de oficio. Cada uno refleja una situación distinta de las actividades económicas del contribuyente y podrá ser revisado en la página mencionada.

Notas relacionadas
Hinchas de Universitario protestan afuera de Sunat por demora en designar al nuevo administrador: "Nosotros levantamos a la 'U'"

Hinchas de Universitario protestan afuera de Sunat por demora en designar al nuevo administrador: "Nosotros levantamos a la 'U'"

LEER MÁS
Franco Velazco sorprendido por demora de Sunat para designar al nuevo administrador de Universitario: "No quiero pensar en cosas raras"

Franco Velazco sorprendido por demora de Sunat para designar al nuevo administrador de Universitario: "No quiero pensar en cosas raras"

LEER MÁS
Sunat amplía hasta enero 2026 el plazo para corregir errores en el SIRE: evita sanciones así

Sunat amplía hasta enero 2026 el plazo para corregir errores en el SIRE: evita sanciones así

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Empresario abandona su hogar en Cañete tras extorsiones: sicarios asesinaron a esposa de su trabajador

Empresario abandona su hogar en Cañete tras extorsiones: sicarios asesinaron a esposa de su trabajador

LEER MÁS
La histórica avenida limeña reconstruida tras más de 90 años: costó más de 9 millones y pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación

La histórica avenida limeña reconstruida tras más de 90 años: costó más de 9 millones y pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación

LEER MÁS
Peruano en Isla Santa Rosa rechaza acusaciones de Petro y defiende soberanía de Perú en la zona: "Estoy dispuesto a dar mi vida"

Peruano en Isla Santa Rosa rechaza acusaciones de Petro y defiende soberanía de Perú en la zona: "Estoy dispuesto a dar mi vida"

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

LEER MÁS
Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

LEER MÁS
Productos caídos de contenedores asiáticos en mar peruano se venden en Ancón: "Los precios están cómodos”

Productos caídos de contenedores asiáticos en mar peruano se venden en Ancón: "Los precios están cómodos”

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

El cambio radical de Katty García: se alejó de la televisión, se casó con empresaria peruana y ahora triunfa en empresa de limpieza en EE.UU.

Sociedad

Dos proyectos de ley proponen que docentes retiren el 50% de su CTS para primera casa o estudios de sus hijos

Dos proyectos de ley proponen que docentes retiren el 50% de su CTS para primera casa o estudios de sus hijos

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Temblor en Perú HOY, 7 de agosto: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota