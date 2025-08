Universitario vive horas claves. El último jueves 31 de julio, los merengues derrotaron 3-1 a Atlético Grau en el Estadio Monumental por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Sin embargo, el resultado del partido no era lo más importante del día, ya que los hinchas aguardaban por el comunicado de Sunat para conocer al nuevo administrador de la 'U'. A pesar de la larga espera, el organismo aún no anuncia al sustituto de Jean Ferrari. En medio de este panorama, Franco Velazco, uno de los postulantes al cargo, expresó su postura.

Una vez acabado el compromiso en el coloso de Ate, Velazco se tomó un tiempo para conversar con la prensa. En principio, se mostró sorprendido por la demora de la Sunat en comunicar al nuevo administrador de Universitario. Además, aclaró que este retraso genera un vacío legal.

Velazco sorprendido por demora de Sunat para nombrar al administrador de la 'U'

"Estamos bastante sorprendidos como todos, la opinión pública y los hinchas de la 'U'. Según calendario, Sunat el día de ayer (31 de julio) tenía que haber publicado el resultado de este proceso. Nos llama la atención, pero simplemente nos queda esperar. No tenemos más alternativa que someternos a la voluntad administrativa de la Sunat", dijo en un principio para las cámaras de L1 Max.

Asimismo, señaló que le causa cierta extrañeza el hecho de que Sunat se tome tanto tiempo en designar al nuevo administrador. "Nos llama la atención que no haya un resultado claro cuando ya hay un cronograma. No quiero pensar en cosas raras. Quiero pensar que básicamente es el análisis por la complejidad por lo que significa la 'U' el tomar una decisión de esa naturaleza", agregó.

Como abogado, explicó la polémica legal que provoca no conocer aún al administrador de la 'U'. "Desde el punto de vista legal, hay un pequeño vacío. Jean (Ferrari) a las 11.59 p. m. del 31 de julio dejó de ser administrador por una propia carta de Sunat. Por lo tanto, ahora tenemos un pequeño vacío legal de 12 horas, pero Sunat puede pronunciarse antes del mediodía. Igual, yo he convocado a a todos los gerentes del club a venir a funciones y básicamente esperar la noticia", enfatizó.

Velazco lamenta la exposición de la 'U' por conocer al nuevo administrador

Al término de la entrevista, Franco Velazco manifestó su molestia por la mala exposición que ha tenido Universitario en las últimas semanas. El abogado espera que esto termine de una vez para que el nombre del club no siga manchándose.

"Vamos a esperar. Nosotros queremos que esto termine de una vez porque la verdad, la 'U' no puede estar tan expuesta. Ha sido para nosotros una molestia porque la 'U' se ha visto expuesta. Nos ha costado tanto para que hoy tengamos una especie de circo organizado por terceros. No por nosotros, pero hoy tenemos que decir algo porque no tenemos respuesta. Es lamentable que la 'U' esté expuesto a este tipo de situaciones", concluyó.