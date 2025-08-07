HOY
Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

La visita de Eduardo Arana y una comitiva de ministros a la isla Santa Rosa se da horas antes del pronunciamiento que hará el presidente colombiano Gustavo Petro desde Leticia, en medio de una creciente tensión fronteriza por la soberanía en la zona fronteriza.

El primer ministro, Eduardo Arana, y ministros llegan a isla Santa Rosa. Foto: PCM.
El primer ministro, Eduardo Arana, y ministros llegan a isla Santa Rosa. Foto: PCM.

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, llegó este miércoles a la isla Santa Rosa acompañado de una delegación de ministros, en medio de la expectativa por el anuncio que realizará el mandatario colombiano Gustavo Petro desde Leticia. La visita del Gabinete se da en un contexto de tensión fronteriza, luego de que Petro cuestionara la soberanía peruana sobre la isla ubicada en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil.

Noticia en desarrollo...

