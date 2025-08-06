Salvador del Solar sobre la desaprobación del Congreso y Dina Boluarte: "No nos sentimos representados, eso es gravísimo"

Salvador del Solar, ex primer ministro del gobierno de Martín Vizcarra, se refirió a la alta desaprobación de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso por parte de la ciudadanía debido a su actual gestión de cada institución. En una entrevista para La República, Del Solar enfatizó que la población no se siente representada por las actuales autoridades y calificó como "gravísimo" el rechazo hacia el Legislativo y Ejecutivo".

"¿Por qué tenemos poderes del estado con tan baja aprobación?", preguntó el periodista de este diario.

"Es una pregunta compleja de responder, de tratar de determinar cuál es la causa de la situación en la que estamos. Estamos en un momento en el que no nos sentimos representados en lo absoluto y eso es gravísimo. Sentimos que quienes están en el poder, ya sea en el ejecutivo o en el legislativo, principalmente, por no hablar de gobiernos regionales o locales, no nos representan y no están preocupados por los problemas que compartimos, pareciera que no hubiera el más mínimo rubor ni parecen estar preocupados de no tener esa legitimidad", expresó.

Sin embargo, Del Solar comentó que la ciudadanía, ante el rechazo a las autoridades, "parecemos haber caído en una especie de apatía o indiferencia" y "no parecemos estar reclamando realmente al respecto. De igual manera, el actor remarcó que las próximas Elecciones Generales son una oportunidad para "reaccionar" ante la actual crisis política.

"Si no nos hemos sentido contentos, sancionar por la vía del voto a quienes no han sabido representarnos, al mismo tiempo viendo si es que aparece realmente alguna opción que nos haga sentir nuevamente representados", mencionó. "No hay nada nuevo ni relevante que pueda decir respecto de una gestión que la propia ciudadanía ha castigado con una desaprobación altísima. Realmente no veo nada nuevo que yo pueda agregar", dijo Del Solar sobre el mensaje a la Nación de Boluarte.

"Creo que tenemos una lista lamentablemente larga de posibles postulantes y creo que de momento es preciso esperar a ver cómo se decantan un poco estas fuerzas, cuáles son las que terminan siendo relevantes para la contienda política y entonces mirar entre las opciones que tenemos eh si es que hay alguna que de verdad pueda volver a generar algún tipo de esperanza, que es una palabra que ha desaparecido", acotó.

Salvador del Solar sobre José Jerí, denunciado por presunta violación: "No resulta sorprendente de este Congreso"

Por otro lado, Del Solar criticó al Congreso tras la elección de la Nueva Mesa Directiva, liderada por José Jerí, investigado por una presunta violación, desobediencia a la autoridad y enriquecimiento ilícito. En ese sentido, el ex primer ministro calificó la decisión del Parlamento como "grave"; sin embargo, resaltó que, viendo de este Legislativo, "no le resulta sorprendente.

"El hecho de que actualmente el Congreso esté presidido por una persona con una acusación tan grave como la violación sexual, es algo profundamente lamentable, pero que ya no resulta sorprendente de un Congreso como este. No nos olvidemos que, no solamente la mayoría de parlamentarios ha elegido alguien así como presidente", exclamó.

"En otros casos, jamás se habría admitido ni siquiera una postulación. Pero no solamente se ha elegido, ha postulado, no solamente ha postulado, ha sido acompañado por otras fuerzas políticas en la lista, que esto que hace muy poquito nos hubiera parecido inaceptable. Que esto no resulte ningún problema para el Congreso, es un síntoma más de lo que este Congreso ha hecho con la actividad política", agregó.

Salvador del Solar no volvería a la política

En tanto, Del Solar confirmó que no volverá a la política y se dedicará al rubro de la actuación, carrera que viene desarrollando hace más de 30 años. Asimismo, recordó los puestos que ocupó durante su paso en el gobierno de Vizcarra como ministro de Cultura y presidente del Consejo de Ministros.

"Sí, como cada vez que me han hecho esta pregunta vuelvo a responder, no hay ningún problema. Entiendo que la pregunta surja, pero no. Yo tuve una participación en el servicio público, en la política, en dos cargos relevantes. La política es muy compleja, pero yo hace más de 30 años que me dedico a la actividad que elegí para mi vida y que es la que quiero seguir llevando adelante. No esté en mis planes volver a la política", aclaró.