En medio de las manifestaciones en el marco del paro de transportistas de este 28 de julio, se ha reportado enfrentamientos entre manifestantes y las autoridades. En medio del tenso momento, los gremios han sido dispersados hacia la Vía Evitamiento, en donde también se concentra otro grupo de manifestantes.

De acuerdo a la información preliminar, los manifestantes y los efectivos de la Policía Nacional del Perú se enfrentaron en la cuadra 3, del jirón Jauja, en donde una mujer terminó tendida en el suelo producto del tenso momento.

Manifestante en medio de los efectivos policiales. Foto: Difusión

Primeros incidentes en medio de las manifestaciones

De igual forma, en vía Evitamiento se reportó otro tenso momento entre fotógrafos y los efectivos policiales, quienes los han desplazado del lugar. De acuerdo a las imágenes, uno de los presentes en el lugar terminó en el suelo tras el paso de los efectivos policiales.

"No me toques ¿Qué te estoy haciendo? No me toques", se le escucha decir a un ciudadano. En tanto, la Policía Nacional del Perú continuó dispersando a todos los presentes.

Policías heridos tras enfrentamiento

Las recientes manifestaciones también han dejado a efectivos policiales heridos. De acuerdo a la información policial, al menos dos agentes del orden terminaron afectados debido a los enfrentamientos con los manifestantes.

Cabe resaltar que, al cierre de esta nota, los manifestantes han sido dispersados y ya no se encuentran concentrados en el puente Huánuco. Además, no hubo detenidos tras las recientes incidencias.

