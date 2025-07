Regresaba de trabajar en Ancón y falleció en fatal choque en la av. Alfonso Ugarte: “Tiene que haber un responsable”

En declaraciones a La República, Patricia, conviviente de Segundo Teodoro Rodríguez Jiménez (49) (una de las víctimas mortales que dejó el choque entre cúster del 'Anconcero' y un bus del Metropolitano en la avenida Alfonso Ugarte), señaló que Rodríguez venía de su centro de trabajo en Ancón y deja en orfandad a dos niños.

Además, respecto al origen del siniestro, Patricia indicó ante este medio: “Desconozco las razones del accidente. Solo me dijeron que fue por fallas, pero no me han dado ninguna explicación. La responsabilidad tiene que asumirla el dueño del carro o la empresa”.

Finalmente, la entrevistada indicó que la muerte de su conviviente "no puede quedar así, tiene que haber un responsable". Cabe señalar que la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para determinar a los responsables del fatal accidente de tránsito que dejó además de Rodríguez, dos muertos y 27 heridos.

Avenida Alfonso Ugarte: choque entre cúster de 'Anconero' y bus de Metropolitano dejó 3 muertos y 27 heridos

El martes 30 de julio, alrededor de las 2:40 p. m., ocurrió un grave accidente de tránsito en el que colisionaron un 'anconero' y un bus del Metropolitano. Este trágico suceso resultó en la muerte de tres personas, incluyendo al chofer, al copiloto y un pasajero de la cúster, además de dejar a 27 heridos, entre ellos el conductor del Metropolitano, quien actualmente recibe atención médica en un centro de salud.

De acuerdo con la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), el accidente se originó cuando el cúster del 'Anconero' invadió la vía exclusiva del Metropolitano. Asimismo, se reportó que dos vehículos particulares también resultaron dañados a causa del fuerte impacto entre las unidades involucradas.

Luego de trágico accidente, captan a 'Anconeros' mientras hacen carreras por pasajeros cerca a Plaza Bolognesi

Cámaras de RPP documentaron el momento exacto en que dos buses de la empresa Nueva Estrella, conocidos popularmente como 'anconeros', competían entre sí para captar más pasajeros en un paradero cercano a la Plaza Bolognesi, en el distrito de Cercado de Lima.

En las imágenes se observa cómo una de las unidades ejecuta maniobras arriesgadas al desviarse para ingresar a la avenida Alfonso Ugarte, lugar donde el pasado 30 de julio ocurrió un trágico accidente de tránsito que involucró a un vehículo de esta misma empresa y un bus del Metropolitano en la estación Dos de Mayo. Cabe señalar que, según el medio mencionado, la competencia entre los buses tuvo lugar frente a efectivos de la Policía Nacional del Perú, quienes no tomaron medidas contra los conductores.

