Pasajeros evitan subir a buses del 'Anconero' por miedo a un accidente de tránsito: "Me da temor"

El mortal choque entre un bus del Metropolitano y un 'Anconero' ha dejado 3 víctimas mortales y 27 heridos el pasado 30 de julio en la avenida Alfonso Ugarte, cerca al óvalo Dos de mayo, cuando la cúster de transporte público invadió la vía exclusiva. Este acontecimiento ha despertado el temor entre las personas que ahora desisten de subir a los carros 'anaranjados' para evitar ser parte de un accidente de tránsito.

Así lo dieron a conocer tres personas que esperaban en la avenida Alfonso Ugarte para tomar su movilidad; sin embargo, evitaban subirse a los 'Anconero'. De acuerdo a las cámaras de Exitosa, varios de los cúster pasaban con pocos pasajeros y entre los transeúntes que estaban en los paraderos hubo varios que mostraban su negativa a movilizarse con estos vehículos.

Pasajeros no quieren viajar en los 'Anconeros'

Diversas personas expresaron su temor de usar los buses de 'Nueva Estrella' se debe a que tienen miedo a que 'corran rápido'. "No voy a subir. Me da miedo. '¿Pero es su medio de transporte?', sí, es esencial, pero la estoy pensando dos veces. No sabemos si vamos a volver", expresó uno de los entrevistados. Otra mujer explicó que no viajaría en el cúster: "Estos corren. Yo ya no subo ahí. No tienen control, corren por correr, parece que estuvieran llevando unos animales, pero no somos así, somos personas", mencionó la señora.

"No creo, tenemos un poco de temor que nos pueda ocurrir. Son pequeños y entre ellos mismos se hacen la competencia. Tenemos temor", mencionó otros de los sujetos que esperaba en el paradero.

Víctimas del accidente entre el 'Anconero' y 'Metropolitano'

Las autoridades revelaron la lista de las víctimas que quedaron heridos por el fatal accidente. El documento contenía los nombres de los afectados y los hospitales a donde fueron llevados para tratarse.

Clínica Mega Salud (3)

Juli Silva (34)

César Bruno (21)

E.R.S (13)

Clínica Internacional (14)

Marcela Velarde (26)

Carlos Jara (53)

Michael Ramos (32)

Kevin Trujillo (19)

Cesar Callalli (29)

Stephanie Ochoa (30)

Daarlith Meléndez (30)

Teresa Llatas (53)

Darian Moran (27)

Marco Huacasi (53)

Giovanna Gómez (51)

Dominica Hernadez (46)

Naydeline Gómez (19)

N.G.D.C (17)

Hospital Arzobispo Loayza (10)