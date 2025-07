Tras el fatídico accidente de tránsito en el que una cúster de la empresa "Nueva Estrella" impactó contra un bus del Metropolitano de Lima luego de invadir el carril exclusivo, se ha evidenciado que los conductores continúan realizando esta misma negligencia en otras zonas de la vía.

Imágenes captadas por Canal N mostraron que, a menos de 24 horas del trágico accidente en la avenida Alfonso Ugarte, la situación no ha cambiado, pues algunos conductores de vehículos particulares ingresan de manera ilegal a la vía a fin de "ahorrar tiempo".

Conductores invaden carril del metropolitano cerca a la estación "Parque del Trabajo"

Los actos de negligencias de los conductores se registraron en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y Caquetá, un punto clave para el sistema vial limeño. Por si fuera poco, el accionar de los choferes ocurrió en presencia de efectivos policiales, quien en lugar de sancionar, optaron por permitir el paso o solo pedir que se retiraran de la vía.

No obstante, no aplicaron la multa correspondiente por invadir el carril exclusivo del metropolitano. De acuerdo a imágenes de Canal N, se constató durante una hora de observación que la mayoría de vehículos que ingresaban a la vía eran patrulleros, camionetas de instituciones del Estado y también motocicletas de policías. No obstante, no se activaron las sirenas o señales que indicaran una emergencia.

Cabe resaltar que la normativa señala que únicamente vehículos del Metropolitano, ambulancias, bomberos o patrulleros en situación de emergencia pueden utilizar la vía. Además, deben tener señales audibles y visibles. Al respecto, la multa por esta infracción asciende los S/412 y genera 20 puntos en el récord del conductor.

Conductores aseguran que es recurrente que invadan el carril del Metropolitano

El personal del Metropolitano que fue entrevistado en el lugar aseguró que es habitual que otros conductores invadan el carril exclusivo, sobre todo en hora punta. Incluso, señaló que los choferes deben maniobrar para evitar accidentes con combis o autos.

“Todos los días se meten vehículos particulares, combis, triciclos. Incluso con policías al costado, nadie hace nada. Y lo peor es que después se producen accidentes que afectan a los usuarios”, comentó uno de los conductores.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.