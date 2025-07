Este lunes 28 de julio se llevó a cabo el paro nacional y la manifestación convocada por la Alianza Nacional de Transportistas. Esta medida de lucha tiene como objetivo expresar el rechazo contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte y de la violencia e inseguridad que se registra en el Perú.

"Vamos a hacer el levantamiento popular en contra del Gobierno actual (...) Que se vayan todos y que dé un paso al costado la señora Dina Boluarte. No solo lo decimos nosotros, sino casi el 99% de la población peruana y no tenemos nada que celebrar el 28 y 29. Estamos de duelo", declaró Julio Campos, vicepresidente del gremio.

Ante la convocatoria del paro nacional y protesta, varios ciudadanos se sumaron a la medida, al igual que asociaciones como la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú, el grupo No al Anillo Vial Periférico, la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú, la Coordinación Nacional de Trabajadores CAS 'Nunca Más' y la Federación Fentep, Macrorregión Sur Chico, la Asociación de Mototaxistas Autónomos de Lima y Callao, Frente de Defensa del Agua y la Vida, Conglemerado de Mesa Redonda, entre otros.

"Se ha convocado al 100% al conglomerado de Mesa Redonda, Las Malvinas y Gamarra para participar, y no solamente por apoyar, es un clamor popular por todo lo que ocurre en el país", declaró Américo Quispe, presidente del Conglomerado de Mesa Redonda.

Asimismo, la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) también participó de este movilización de transportistas. Los estudiantes de la institución educativa se reunieron en el Palacio de Justicia. "Exponemos nuestro rechazo contundente y aportemos en la lucha de nuestro pueblo", señalaron por medio de un comunicado. Al igual que ellos, los familiares de las víctimas del 2022 -2023 se sumaron a esta marcha en búsqueda de justicia para sus seres queridos.

Paro nacional y protesta del 28 de julio

Los ciudadanos que participaron del paro y la protesta se reunieron en Plaza norte. Luego se desplazaron hacia Plaza Dos de Mayo y, un grupo, al cerro San Cristóbal. Después, marcharon por las calles del centro de Lima. "Esta es una protesta contra la inseguridad y la criminalidad que enfrentamos a diario. Es un levantamiento ciudadano que busca un Gobierno de emergencia. Todos nos reunimos porque somos el blanco del sicariato", indicó Campos.

Aunque varios ciudadanos se movilizaron por las calles del centro de Lima, varios buses operaron con normalidad. Entre las empresas que prestaron servicio está Etmosa, Roluesa, El Rápido, Vipusa, San Felipe Express, Nuevo Perú, Galilea Express, Etuchisa, Etspa.

Más tarde, los manifestantes avanzaron hacia el Palacio de Justicia y los agentes de la Policía Nacional los acompañó en su recorrido. En los exteriores del recinto, expresaron su rechazo al Gobierno de Dina Boluarte.

Por su parte, Walter Carrera, vicepresidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), señaló que los protestantes buscaban impedir el mensaje a la Nación de la presidenta Boluarte. "Ese es el objetivo, que Dina Boluarte no de su mensaje a la nación porque no tiene ningún mensaje que dar", manifestó.

Manifestaciones por el centro de Lima y bombas lacrimógenas

Los manifestantes se dirigieron hacia el Jirón de la Unión, mientras otros llegaron a Plaza Dos de Mayo y la Plaza Castilla. En el trayecto, la Policía intentó bloquear el paso, pero ellos lograron avanzar hasta el Puente Caquetá. Luego, se trasladaron al Congreso de la República por la vía Evitamiento.

Al llegar a la avenida Abancay, la Policía cerró el paso peatonal. Después de ese momento, los ciudadanos denunciaron el uso de bombas lacrimógenas por parte de la PNP. Se reportaron enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales, lo que dejó al menos dos policías heridos. No se reportaron personas detenidas.

También se registraron agresiones en contra de un periodista y un fotógrafo en la vía Evitamiento. Las imágenes tomadas durante la protesta mostraron un agente policial que empujó con su escudo a uno de los comunicadores.

Ante esta situación, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que el servicio de transporte público modificó su recorrido en el centro de Lima. Más tarde, los manifestantes fueron retirados del puente Huánuco, lugar en donde se habían concentrado, y la avenida Abancay fue reabierta al término del mensaje de la Nación de la presidenta Dina Boluarte.

Gremio de transportistas sobre mensaje a la Nación de Dina Boluarte

Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, se refirió acerca del mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte durante la manifestación que se llevó a cabo este 28 de julio en las calles de la capital. Consideró que el país está "en duelo" por los crímenes registrados durante la gestión de Boluarte.

"Nosotros reclamamos justicia para nuestros hermanos que buscan justicia para reparar la indolencia de este Gobierno que no sabe escuchar porque hasta un sordo, un ciego puede decir sí nuestros hijos se están desangrando. Este 28 y 29 no tenemos nada que celebrar porque nuestro país está de duelo por tantos asesinatos. Más de 5.000 asesinatos durante el Gobierno de Dina Boluarte. Encima da un mensaje que no da ninguna garantía", manifestó.

