Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, se pronunció tras la suspensión del paro de transportistas programado para este 24 y 25 de julio, y precisó que la medida de lucha continuará los días 27 y 28 de julio. En ese sentido, indicó que varios trabajadores del sector transporte de distintas regiones del Perú, víctimas de extorsión y delincuencia, así como los familiares de las personas fallecidas durante las protestas de 2022 y 2023, participarán en esta manifestación.

"Este es una jornada de lucha, de levantamiento popular, que se ha acordado el 14 de abril en la región de Puno, en Juliaca, donde no solo hemos participado transportistas, sino también diferentes gremios. Han estado los campesinos, Fenate Perú, universitarios e instituciones que hemos acordado la jornada de lucha que empieza desde el 26, 27, 28 y 29. En el transcurso de los días hemos coordinado con otras organizaciones a nivel de macroregiones. Todas las regiones del Perú ya están viajando con sus delegaciones para comenzar el día 26 con la primera asamblea de las regiones en Lima Metropolitana", declaró.

"Están los familiares de las víctimas de 2022 y 2023. Varios comercios se están sumando para el día central, que es el día 28. El día 26 haremos la asamblea, el primer encuentro nacional de todas las regiones en Lima, con todas sus delegaciones y todos sus dirigentes, y de todo Lima Metropolitana y el Callao. Están bajando las delegaciones desde el interior del país, ya han confirmado", manifestó.

Paro de transportistas de 27 y 28 de julio

Campos indicó que esta jornada de lucha se retomará el 27 y 28 de julio, y que los manifestantes alzarán su voz contra el Gobierno de Dina Boluarte. Además, afirmó que el país está de "duelo" debido a los asesinatos que se registran en el Perú.

"Vamos a hacer el levantamiento popular en contra del Gobierno actual. Este Gobierno que ha sacado leyes y vamos a hacer el levantamiento en defensa de la vida y derogatoria de todas las leyes. La última que hemos agregado a la plataforma es que se vayan todos y que dé un paso al costado la señora Dina Boluarte. No solo lo decimos nosotros, sino casi el 99% de la población peruana y no tenemos nada que celebrar el 28 y 29. Estamos de duelo", señaló.

"Más vale parar que ser asesinados", dice Julio Campos sobre paro de transportistas

Campos consideró que "quedará en la conciencia de cada conductor" que no salga a protestar en contra del Gobierno, debido a que los crímenes no se detienen. Incluso, se refirió acerca del motivo de la suspensión del paro del 24 y 25 de julio, que responde a que las empresas de transporte habrían amenazado a los trabajadores con despedirlos o cerrar sus locales si no asistían a trabajar y se sumaban a la movilización.

"Eso será la conciencia de cada conductor. Acá, porque te amenaza el dueño de la empresa, el dirigente formal que está al lado del Gobierno, acá es defender tu vida. Más vale parar, movilizarse, marchar y ser escuchado, que ser asesinado. Ellos no tienen la capacidad, que están en el Gobierno, no tienen la capacidad de derogar las leyes. No podemos ser ajenos al igual como ellos. No podemos ser otra víctima más del sicariato", declaró.