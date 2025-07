Un hombre se salvó de forma milagrosa luego de que la pared de su vivienda de dos pisos colapsara repentinamente mientras barría la vereda. El hecho ocurrió en la provincia de Ambo, en Huánuco, y fue registrado por cámaras de seguridad de la zona.

El incidente se produjo alrededor de las 9:30 p.m., en una calle por donde transitaban niños y comerciantes instantes antes del derrumbe. En las imágenes se observa al propietario saliendo con una escoba para realizar labores de limpieza, pero se detiene repentinamente al percibir un sonido extraño. Segundos después, la pared se desploma y el hombre logra esquivarla por pocos centímetros, salvándose de ser aplastado.

Huánuco: hombre se salva de ser aplastado tras derrumbe de pared por deterioro de vivienda

El hombre logró retroceder a tiempo, segundos antes de que toneladas de tierra y escombros cayeran sobre él. Afortunadamente, no resultó herido, aunque el frontis de su vivienda quedó completamente destruido. Según se conoció, al momento del colapso su familia se encontraba de viaje, por lo que no había personas dentro del inmueble y no se reportaron mayores daños.

Las autoridades llegaron a la zona para cercar el área, prevenir nuevos riesgos y evaluar el estado de las estructuras colindantes. Por su parte, los bomberos indicaron que el derrumbe se habría producido debido al avanzado deterioro de la vivienda, que no habría recibido mantenimiento en varios años.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.