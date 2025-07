Una madre de familia vive un desesperante episodio desde la tarde del último lunes, cuando su hija de 2 años desaparece junto a su presunta cuidadora en Ventanilla. La familia denunció el caso a la policía, pero hasta el momento aún no hay señales de la menor.

La mujer involucrada fue identificada como Candy Sorana Palacios Taricuarima (21), una joven mujer que fue contratada hace tres semanas por Cristel Abarca, madre de una de sus bebés gemelas desaparecida. Según su testimonio, Sorana fue recomendada de un conocido de su esposo.

Niñera se fue sin dejar rastro

La madre de la menor comentó a América que se retiró temprano de su casa, con una de sus bebés, para ir a trabajar al mercado. Antes de salir, le dejó encargado a la cuidadora que apenas se levante su otra hija, la lleve al puesto para que le dé desayuno.

Sin embargo, desde esa hora no supo más de su pequeña ni de la cuidadora. Intentó llamarla en varias ocasiones, pero el teléfono se encontraba apagado desde el mediodía. "Pensé que estaba durmiendo, pero pasaron las horas y no me contestaba. Me desesperé y salí a buscarla".

Cuidadora desapareció sin dejar rastro en Ventanilla

Cuando Cristel llegó a su casa, con la esperanza de encontrar a su hija, se dio con la sorpresa de que las pertenencias de la supuesta cuidadora habían desaparecido, al igual que la ropa limpia y mochila de la bebé.

"La vecina me dijo que la bebé no lloró en todo el día. Como si nunca estuvo. Me rompió el corazón", contó con la voz entrecortada. La mujer, hasta el momento, no tiene dirección ni referencias de la mujer. El celular que tenía suena apagado.

Si conoces o has visto a Candy Palacios Taricuarima o a la menor Karol Céspedes Abarca, debes comunicarte de inmediato con el siguiente número: 917-591-115.

Canal de ayuda

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140; 330-7068 o 942 072 845. También puedes contactar a la línea gratuita 114.

Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición. Para reportar la desaparición solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada en cualquier dependencia policial. Esta alerta no requiere costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.



