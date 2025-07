Mari Carmen Belito Unocc, una joven de 21 años que fue contratada como trabajadora del hogar en Lima, se encuentra desaparecida desde este último 28 de junio, según indicaron sus familiares. De acuerdo a su padre y su tía, la trabajadora habría sido vista por última vez en el óvalo de Santa Anita, tras salir de su trabajo.

Indicaron que, en un principio, la joven fue contactada por una aparente agencia que le ofreció un puesto en Chaclacayo; sin embargo, una segunda empresa de este tipo le deslizó la posibilidad de un empleo más cercano, por lo que juntos decidieron acceder a la última oferta. "La embarcaron en un taxi delivery para que empiece a trabajar” , fue lo que dijo su padre.

Supuesta agencia le prohibió a la familia visitar a la joven

Según indicó su padre para Latina Noticias, su hija no portaba un equipo móvil para contactarse con ellos, por lo que optaron finalmente por confiar en la supuesta agencia. “La agencia me dijo que la señora era de confianza. Mi hija no portaba celular; todo contacto era conmigo o con mi hermana", afirmó. Finalmente, "la embarcaron en un taxi delivery para que empiece a trabajar”.

Sus familiares se encuentran visiblemente angustiados respecto al posible paradero de Mari Carmen. Cuentan que, incluso, quisieron visitarla durante el fin de semana, antes de empezar sus labores; sin embargo, les indicaron que esto no era posible debido a que "le iban a enseñar las cosas de la casa”.

El padre de la joven ahora se muestra arrepentido de haber depositado su confianza en las personas que contactaron a su hija, y pide ayuda a las autoridades para poder encontrarla sana y salva. “Yo también confié en la agencia. Si me hubieran dicho que podía visitarla, hubiera ido”, finalizó.

Mari Carmen fue vista por última vez en Santa Anita

Según se puede ver en las imágenes de una cámara de seguridad, Mari Carmen salió del trabajo junto a otra compañera. Cuando se le consultó a esta última por los hechos de ese día, indicó que las dos terminaron por tomar un taxi colectivo hasta la av. La Molina y luego se subieron a un carro con dirección a Santa Anita, donde supuestamente bajó la joven. Esta fue la última vez que se la vio.

Canales de ayuda

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140; 330-7068 o 942 072 845. También puedes contactar a la línea gratuita 114.

Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición. Para reportar la desaparición solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada en cualquier dependencia policial. Esta alerta no requiere costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.

