'Jhon Pulpo' habría amenazado a director de penal de Juliaca: "El día que salga, te voy a matar"

Jhon Cruz Arce, sindicado como líder de la banda criminal 'Los Pulpos' y recientemente puesto en libertad, habría amenazado a director del penal de Juliaca durante su estancia en dicho centro penitenciario en el 2019. Así lo reveló un agente del INPE, quien brindó una entrevista en el programa ATV. "Al director del penal de Juliaca (David Blanco Mamani) lo amenazó de muerte. Le decía: el día que yo salga, o no pueda salir, yo con mi gente te voy a matar”, precisó el trabajador.

Además, el entrevistado indicó que, durante su estancia prestando servicios en el penal de Challapalca, 'Jhon Pulpo' era una persona conflictiva y problemática. "El señor siempre era una persona altanera, prepotente". En otro momento añadió: "Siempre intimidaba (...) a sus demás compañeros". Estas declaraciones se dan en el contexto de la cuestionada excarcelación de Cruz Arce, quien consiguió su libertad el pasado martes 15 de julio.

Líder de banda criminal 'Los Pulpos' habría conseguido reducción de la pena sin trabajar ni estudiar

Como se recuerda 'Jhon Pulpo' obtuvo la libertad a través de un hábeas corpus luego de que su abogado consiguiera que Cruz pase de ser considerado como 'reo común' en lugar de 'reo con régimen especial'. Este cambio permitió que su condena se reduzca a dos días de trabajo y estudio por uno de hacinamiento, en lugar de los seis días de trabajo y estudio por uno de encarcelamiento, lo que le permitió gozar de beneficios penitenciarios relacionados a la disminución de la pena por años de estudios o trabajo dentro del centro penitenciario.

No obstante, el agente INPE señaló en la entrevista que el sindicado como cabecilla de la banda 'Los Pulpos' no habría trabajado en su estancia en el penal de Challapalca, ubicado en la provincia de Tacna. "Yo he trabajado en ese penal, pero nunca se le ha visto al interno trabajar", refirió. Además, indicó que "no hay estudio en el penal de Challapalca".

Directores del penal de Challapalca rotarían cada 4 meses debido a amenazas por parte de reos

En la entrevista, el agente INPE indicó que el INPE rota a los directores del referido penal cada 4 meses, debido al ambiente hostil y las amenazas frecuentes. "Challapalca es un infierno. Nadie quiere quedarse. Los rotan por las amenazas constantes", precisó ante ATV.

Al ser consultado por su salida como director del penal de Challapalca en junio de 2025, el exdirector Óscar Larico Mendoza señaló de acuerdo al medio señalado que "no le puedo dar ninguna respuesta [...]. Va a disculparme". En ese sentido, si bien no se precisó cuál fue la causa que motivó su salida, es presumible que la razón sea la presencia del ahora puesto en libertad, Jhon Cruz Arce.

