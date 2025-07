De entre muchos emprendedores peruanos, Melina Salazar destaca por una singularidad: trabaja con internas del penal de Santa Mónica y reos de la cárcel de Lurigancho. Durante su juventud estudió Comunicaciones en la Universidad de San Martín de Porres; sin embargo, en un momento de su vida tuvo que tomar la decisión que marcaría su camino y la terminaría guiando hacia el sector textil durante más de 15 años en el emporio comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria.

Luego de que la vida le arrebatara a su padre, quien falleció de cáncer, quedó desmotivada y sin propósito para continuar. Fue en ese momento cuando una invitación al penal de Chorrillos la inspiró a trabajar con mujeres privadas de su libertad.

Melina Salazar, la emprendedora que trabaja con internas del penal de Santa Mónica

Úrsula Melina Salazar Aguirre nació en el distrito limeño de La Victoria y se crio en una familia trabajadora. Cuando se encontraba en los últimos ciclos de la universidad, decidió emprender en el sector textil para pagar sus estudios, debido a que sus padres no podían costearlo. Con una inversión de S/400, diseñó sus primeros 50 polos, los cuales vendió en su centro de estudios.

“Sin darme cuenta, todo ese camino textil dentro de Gamarra sería de gran aprendizaje porque logré aprender muchísimo, de manera muy empírica, sobre confección, corte, diseño y todas las áreas textiles. Luego tuve que tomar una de las decisiones más importantes de mi vida: o seguir el rubro textil o dejar la carrera. Elegí lo primero y siempre me preguntaba por qué dejé la carrera si me faltaba solo un año para terminar”, relató para La República.

La emprendedora recordó que el rubro textil le permitió trabajar con su familia, crecer económicamente y aprender mucho, llegando a abrir varias tiendas y e incluso vender a otros países. Sin embargo, en 2014 un cáncer la obligó a alejarse por un tiempo de su emprendimiento. “Los tratamientos fueron muy costosos y el negocio comenzó a tambalear. Fue una crisis financiera”, sostuvo.

En 2016, tras superar la enfermedad luego de una larga batalla, decidió retomar el negocio. No obstante, su padre caería grave por el mismo mal y no correría con la misma suerte que ella. “Luego de que yo me empiezo a recuperar, él lamentablemente fallece. Es ahí donde quedé sin motivación, sin fe en el trabajo. Decía ‘¿retomo mi carrera? No tengo propósito que me lleve a hacer algo que me guste’, recordó.

Melina se inspiró en trabajar con internas, luego de dictar un curso a las reclusas del penal de Santa Mónica. Foto: LR.

¿Cómo inició su trabajo con internas?

Tras perder a su padre y quedar desmotivada para continuar su negocio, Melina encontró la inspiración que necesitaba en un taller textil en el penal de Santa Mónica, al que fue invitada para dictar un curso a las reclusas. Según señaló a este medio, las internas le enseñaron que todos pueden volver a empezar y reinventarse.

“Me motivaron tanto que dije ‘yo tengo toda la experiencia del rubro textil, ¿por qué tuve que estar más de 15 años en Gamarra, si donde tengo que poner en práctica todo lo aprendido es dentro de las cárceles?’ Y me dediqué a capacitarlas en este sector”, indicó.

Es así como en 2016, sin tienda, capital ni recursos financieros y con solo 6 mujeres reclusas, Melina firmó un convenio con el Inpe para trabajar con las internas, logrando fabricar sus primeros 50 polos, bordados a mano por las presas con algodón orgánico. El acuerdo era parte del Decreto Legislativo 1343 para la promoción e implementación de cárceles productivas, que se promulgó a inicios de 2017 con el objetivo de promover actividades que permitan lograr la reinserción laboral y contribuir a la resocialización de la población penitenciaria.

Así nació Metamorfosis, una marca inspirada en la moda sostenible y circular, con el objetivo de transformar vidas, al menos así lo define Salazar, quien confesó ser la primera que cambió. “El propósito es, a través de la moda, cambiar la vida de mujeres privadas de su libertad, ofreciéndoles un trabajo digno y remunerado”, resaltó.

Todos los diseños de Metamorfosis son bordados y tejidos a mano. Foto: LR.

Programa sostenible y de reinserción con internos que cumplen su condena

Actualmente, cuenta con 22 internos como colaboradores, quienes son remunerados por cada trabajo que hacen; es decir, mantienen un salario por destajo. Metamorfosis compra, o a veces recibe como donación, la materia prima que queda en desuso, como excedente o merma, de las empresas locales peruanas, la selecciona y la lleva a las cárceles, donde la creatividad de las internas convierte el material en una nueva prenda, tejidas y bordadas a mano.

“En un proceso creativo de rediseño, es donde empezamos a diseñar las prendas. Ellas tienen mucha creatividad. Entonces, según nuestra experiencia en moda y siguiendo un poco lo que está en tendencia, empezamos a bordar, estampar, pintar y hacer diferentes procesos manuales en nuestras prendas. Es nuestro producto diferenciador y otra propuesta es que muchas de las prendas son únicas, no se repiten. A veces nos llegan tan poca tela o materia prima como hilo, lana, alpaca y solo nos alcanza para diseñar una prenda”, explicó.

Actualmente, se pueden encontrar los productos de Metamorfosis en Oechsle. Foto: LR.

Melina además detalló para este medio que desde hace poco más de un año empezó a trabajar también con reos del penal de Lurigancho, donde ha abierto un taller. “Tenemos una experiencia muy bonita de un joven que salió de la cárcel y que forma parte de nuestra cadena productiva. También hay mamitas que salieron de prisión desde el año pasado y tejen desde sus casas. No tenemos propiamente un programa como formalizado todavía, pero estamos en ese proceso, dándoles también una segunda oportunidad a personas que van saliendo en libertad”, refirió.

Desde 2024, el emprendimiento se sumó a Perú Pasión, un programa del Grupo Intercorp Retail que les ha permitido generar alianzas con otras empresas, como Oechsle, de donde obtienen vestuario que iba a ser desechado por la tienda por departamento y usan como materia prima, y donde venden sus productos. Asimismo, Salazar reveló que tienen un espacio propio dentro de Real Plaza Primavera, donde se exhibe todo el trabajo que realiza en las cárceles.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.