Cuando los celadores cruzan la línea y son captados por el crimen

El mercado de celulares y drogas en las cárceles del país es alarmante. Solo el año pasado, agentes del Instituto Nacional Penitenciario incautaron 2.579 equipos móviles y otros 4.237 accesorios, además de 44.562 gramos de drogas.

En teoría, ninguna persona privada de la libertad puede tener un celular, pero pareciera que no tenerlo es lo extraño.

Corrupción interna

Eso explicaría el aumento de las llamadas extorsivas desde las cárceles y el accionar de bandas como Los Pulpos o Los Injertos del Cono Norte.

El 29 de septiembre pasado, un agente del Inpe fue intervenido con 10 celulares y 2 chips telefónicos en el penal de Huacariz (Cajamarca). Se dice que antes ya había logrado meter otros equipos.

Einer Cabrejos Montaño fue sorprendido ingresando al pabellón de labores, tras regresar de una inspección a la zona de acopio de residuos.

El 21 de marzo último se incautó 24 teléfonos celulares y armas blancas en el penal de Socabaya. Los equipos estaban camuflados en las paredes, pisos y baños.

Operativos en cárceles terminan en incautación de decenas de teléfonos móviles. Foto: difusión

Pero, uno de los mayores escándalos de corrupción se registró en el penal El Milagro, en Trujillo. Interceptaciones telefónicas, autorizadas por la Fiscalía de Crimen Organizado, revelaron cómo la suboficial PNP Elidia Díaz Carmelino pactó con un reo el ingreso de paquetes ilegales. “¿Estás operativa?”, le pregunta el interno. “Toda la vida, mano”, respondió ella.

Otro audio comprometió a John Pacherres Esquén, agente del Inpe, quien detalló cómo trabajaba con la suboficial Díaz para el ingreso de objetos prohibidos. “Ella es la que tiene mis cosas”, le confesó a un recluso.

Otra grabación captó a un trabajador penitenciario cobrando dinero a los presos. Según la investigación, en el penal operaba una estructura de sobornos: S/ 200 por un audífono, S/ 300 por un cargador, S/ 5.000 para evitar ser trasladado y S/ 3.000 a S/ 4.000 por el ingreso de celulares.

La red de corrupción era amplia e involucró a funcionarios de distintos niveles. Entre los investigados incluso se incluyó al director del penal, Carlos Franco Medina.

El fenómeno de extorsión desde las cárceles comenzó con la pandemia de la Covid-19, cuando se suspendió la visita de familiares a los internos debido al riesgo de contagios.

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Javier Llaque Moya, niega que se organicen delitos desde los centros penitenciarios.

“Yo rechazo que desde la cárcel se organicen los delitos de la calle. Eso no es verdad”, señaló luego de que el exjefe de gabinete de asesores del Ministerio del Interior, Luis Herrera Romero, responsabilizó al Inpe y al Ministerio de Justicia de “que se filtre información”.

Llaque, sin embargo, admitió que han detectado una amenaza a un fiscal proveniente de un recluso del penal Ancón 1, pese a que el centro cuenta con bloqueadores de celulares.

“Ya lo ubicamos al interno, está aislado. Ese interno, su vida va a cambiar y por años, no por un mes, por años. Se va lejos, la familia no lo va a ver, va a tener dificultades. Ellos saben y asumen. Le decimos al fiscal que esté tranquilo, ese interno desde donde esté no va a organizar nada. El Inpe se encargará de eso”, manifestó.

Desde el 2014, veinticuatro penales cuentan con bloqueadores de celulares. Sin embargo, pese a la presencia de estos aparatos, aún salen llamadas desde las cárceles.

Datos