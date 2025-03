Tras más de una década de reclusión, la cantante folclórica Abencia Meza vuelve a aparecer en televisión con un testimonio desde el penal de Santa Mónica. La artista, condenada a 30 años de prisión por su presunta participación en el asesinato de su expareja Alicia Delgado, ofrecerá una entrevista exclusiva al programa Día D, donde hablará sobre su vida en prisión y su versión de los hechos.

En un adelanto del reportaje, Meza expresó su deseo de ser escuchada nuevamente: "Soy Abencia Meza y luego de más de 15 años podrán verme en cuerpo entero y escuchar mi voz". Además, interpretó un breve verso en el que hace referencia a su vida en la cárcel: "Mi bello amor, aquí no te preocupes, se sobrevive también en Santa Mónica".

Abencia Meza cumple su condena en el penal de Santa Mónica

La reaparición de Abencia Meza ha sorprendido a sus seguidores y el público en general. Su caso fue uno de los más mediáticos en el mundo del folclore peruano, y su condena sigue generando diversas opiniones. En la entrevista con Día D, la cantante también reveló que ha enviado una carta a la presidenta Dina Boluarte, aunque no se han dado detalles sobre su contenido o sí recibió alguna respuesta.

Desde su ingreso al penal en 2011, la artista ha insistido en que es inocente y que no tuvo participación en el crimen de Alicia Delgado. "No quiero que nadie me crea. Yo soy inocente y Dios sabe la verdad, para mí eso es lo importante", declaró en el adelanto del programa. Su testimonio promete reavivar el debate sobre su condena y la versión de los hechos que la justicia determinó en su caso.

¿Por qué Abencia Meza está en prisión?

Abencia Meza cumple una condena de 30 años de prisión tras ser hallada culpable como autora intelectual del asesinato de su expareja, Alicia Delgado. El crimen ocurrió el 24 de junio de 2009, cuando la cantante fue encontrada sin vida en su departamento en Surco, con signos de estrangulamiento y múltiples heridas de arma blanca.

Las investigaciones señalaron a Pedro Mamanchura, chofer y asistente de Delgado, como el autor material del asesinato. Mamanchura, tras ser detenido, declaró que había cometido el crimen bajo órdenes de Meza, lo que llevó a su procesamiento judicial. En 2012, la Cuarta Sala Penal para Reos en Cárcel la sentenció a 30 años de prisión.

Pese a su condena, la artista ha sostenido su inocencia a lo largo de los años. Su pena culmina el 22 de marzo de 2041, aunque su reciente aparición pública ha generado nuevas reacciones y debate sobre su caso en la opinión pública.