En medio de las críticas hacia los trenes recién adquiridos por la Municipalidad de Lima, los vecinos del Callao también alzaron su voz y manifestaron sentirse sumamente preocupados ante un posible desalojo de sus viviendas, las cuales están ubicadas a reducida distancia respecto de los rieles del tren Lima-Chosica.

Según se ve en la imágenes recopiladas por La República, el trazado de la nueva obra está justo al frente y muy cerca de muchas casas ubicadas en las asociaciones Sector Uno y Gambetta Alta de la avenida Libertad Meigss Abancay, en el mencionado distrito. Según manifestaron los ciudadanos, temen que, ante un posible desalojo, no tengan a dónde ir.

Vecinos del Callao temen ante posibles desalojos por tren Lima-Chosica. Foto: URPI-LR

Casas del Callao se encuentran a muy corta distancia de los rieles del tren Lima-Chosica. Foto: URPI-LR

Vecinos del Callao temen ante posible desalojo por tren Lima-Chosica

Este medio llegó hasta el Callao y conversó con los vecinos, quienes manifestaron sentir temor debido a que, ante un posible desalojo, no tendrían a donde ir. "Hay temor de que se nos desaloje. La mayoría de personas que vivimos acá no tenemos un lugar a dónde ir. En ese caso sí nos afectaría. Si nos desalojaran sin aviso, no sabríamos a donde ir. La mayoría de las personas vivimos acá por la necesidad. Si yo tuviera donde ir ya me habría ido, pero la necesidad hace que nos quedemos. Aquí en una sola casa viven 2 o 3 familias", indicó Saina Javier, residente de una de estas asociaciones.

Además, afirmaron no haber recibido algún tipo de notificación por parte de la comuna, y que incluso llegaron con palas para quitar ciertas áreas. "La Municipalidad no nos ha brindado información sobre el proyecto del tren. Solo vinieron la semana pasada, diciéndonos a mí y a un vecino que desalojemos mi cordel y su corralito. Íbamos a sacarlo, pero vinieron con una pala y empezaron a sacar todo, lo derrumbaron. Sin embargo, en ningún momento dijeron nada", fueron las palabras de la ciudadana Adalgisa Aldana, de 43 años.

Residentes del Callao aceptarían reubicación

Ante la pregunta de si aceptarían una reubicación, la mayoría de residentes indicó que aprobaría la iniciativa. Afirmaron que, si bien no tiene a dónde ir, una reubicación por parte de la municipalidad sería beneficioso para ellos. "Si en caso existiera una reubicación, tendríamos que estar todos de acuerdo, pero sí aceptaría una reubicación", indicó María Egusquiza.

Carlos Slee, quien lleva viviendo 15 años en el Callao, afirmó que no tendría problema alguno ante una posible reubicación: "Hasta el momento no hemos tenido información por parte de alguna autoridad. Sin embargo, si nos plantean reubicarnos mediante algún apoyo gubernamental o local, no estaríamos ajenos a ello".

