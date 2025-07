El Ministerio Público informó que la acusación fiscal contra Wanda del Valle, expareja del 'Maldito Cris', se revisará en audiencia programada para el 24 de julio a las 4.00 p.m. Cabe señalar que, el Ministerio Público solicitó más de 6 años de prisión para la también conocida como 'Bebecita del Crimen', por el presunto delito de ofrecimiento para el sicariato, en agravio del coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Revoredo.

Asimismo, precisó que el caso está a cargo de la Primera Fiscalía Penal de San Juan de Lurigancho - Zona Alta.

Wanda del Valle admite que ordenó asesinato de coronel PNP, según fiscal

La fiscal provincial Gabriela Pascual indicó que el abogado de Wanda de Valle admitió que su defendida ordenó el asesinato del coronel PNP. "La acusada, Wanda del Valle Bermúdez, a través de su defensa técnica, reconoce los hechos en materia de imputación, así como su responsabilidad y voluntad de someterse a una salida alternativa de terminación anticipada", afirmó la fiscal en una audiencia.

Asimismo, según la investigación fiscal, Wanda del Valle ofreció dinero a los delincuentes para ejecutar el atentado en contra del coronel y vehículos y armas para llevar a cabo extorsiones. Respecto al delito de ofrecimiento para el sicariato, el juez Víctor Alfaro Yarmas pidió a la Fiscalía precisar la forma en que se realizó dicho ofrecimiento y los destinatarios.

Wanda del Valle: "La fiscal me dijo que si mi caso no fuera mediático estaría libre"

Wanda del Valle Bermúdez reapareció ante la opinión pública durante las recientes audiencias del proceso judicial que afronta. Durante su intervención, cuestionó el enfoque mediático del caso.

"De verdad que se esclarezcan los hechos porque mi caso ha sido muy mediático. Como me mencionó la fiscal, que si mi caso no fuese tan mediático, ya yo estuviera en libertad", dijo.

Dichas declaraciones contrastan con lo informado por la fiscal Gabriela Pascual, quien afirmó que 'La Bebecita del Crimen' reconoció los hechos que se le imputan.

Wanda del Valle se pronunció acerca del 'Maldito Cris'

Wanda del Valle se manifestó acerca de las acciones delictivas cometidas por el fallecido Christopher Joseph Fuentes Gonzales, su expareja, conocido como el 'Maldito Cris'. En declaración a 'Panorama', indicó que, pese a los delitos y homicidios que él realizó, lo defenderá "hasta la muerte". "Lo puedo defender, pero juzgarlo no. Lo voy a defender hasta la muerte. Si yo me muero también va a haber alguien que me defenderá", dijo.

Asimismo, se refirió al asesinato que cometió el 'Maldito Cris' en contra de un sereno de Surco y señaló que se enteró al respecto por las publicaciones de los medios de comunicación. Además, negó haber conocido sobre los actos ilícitos de su expareja. "Miserable para mí no era, que lo juzgue Dios (...) Me están juzgando a mí, no a Christopher. Ese tema ya debe haber quedado sepultado como ya está él. La justicia que querían para él ya está hecha. Yo creo que pagó suficiente con su muerte", manifestó.