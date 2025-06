Capturan a peruano prófugo que habría participado en asesinato de un ciudadano estadounidense en Miami hace casi 30 años. Tras el crimen en USA, huyó a Perú y robó la identidad de un oficial miembro de las Fuerzas Aéreas con el fin de trabajar en la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC).

El fugitivo trabajó todos estos años como controlador aéreo bajo el nombre de Eduardo Enrique Albarracín Trillo. Mientras tanto, la Policía Nacional del Perú se encargó de realizar un seguimiento de sus movimientos en Lima.

Suplantó identidad de agente FAP y era miembro de red delictiva

El presunto asesino fue identificado como Christian Miguel Orozco Palomino, integrante de la banda criminal Orgullo Central Americano. "No me puedes privar de la libertad, para empezar porque no tengo la denuncia en la mano. Aparte, no hay un fiscal", cuestionó el sujeto tras ser intervenido por la Policía.

En esa línea, y debido a su puesto en CORPAC, Orozco se estableció en un departamento en el distrito de Cercado de Lima. La Policía de Inteligencia detectó que el individuo salía de forma frecuente al gimnasio y realizar compras.

Reniec oficializó falsa identidad: reo será extraditado a EE. UU.

Cabe destacar que la identidad falsa fue registrada oficialmente en la base de datos del Reniec. Al respecto, las autoridades se encuentran realizando las investigaciones correspondientes.

Tras coordinaciones con agentes del FBI, Christian Orozco fue capturado para ser extraditado al país estadounidense. En dicho lugar, enfrentará la ley dentro de una cárcel de máxima seguridad.

