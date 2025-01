El exoficial naval peruano Javier Calvo Pérez Badiola decidió transformar su carrera después de años de servicio en la Marina de Guerra del Perú. Ahora, como fundador de una exitosa empresa de seguridad, conocida como Liderman, ha convertido su experiencia militar en una ventaja competitiva que le ha permitido expandir su negocio en otros países de Sudamérica a Chile y Ecuador.

El caso de éxito de este exmilitar peruano demuestra cómo el liderazgo y la dedicación pueden transformar una carrera consolidada en el servicio público en un camino hacia el éxito empresarial. Descubre cómo Javier Pérez logró abrirse camino en el mundo empresarial hasta convertirse en un referente en su sector.

PUEDES VER: Abandonó su grado como capitán del Ejército del Perú para fundar exitosa empresa internacional

¿Cómo ingresó Javier Calvo Pérez a la Marina de Guerra del Perú?

A los 15 años, Javier Calvo Pérez inició su carrera en la Marina de Guerra del Perú, donde alcanzó el rango de Teniente Segundo. Sin embargo, su trayectoria se vio truncada por un herpes ocular que afectó gravemente su visión. Esta delicada condición médica lo obligó a tomar la difícil decisión de dejar la institución que marcó una etapa clave en su vida profesional.

A pesar del apoyo médico brindado por la Marina, el exmilitar decidió buscar tratamientos especializados por su cuenta, incluyendo trasplantes de córnea realizados en Colombia. Su objetivo era recuperar la visión y emprender nuevos proyectos lejos del ámbito militar.

De militar a formar su propia empresa de seguridad

Después de retirarse de la Marina de Guerra del Perú, Javier Calvo Pérez se enfrentó al desafío de redefinir su camino profesional. Con el apoyo de su padre, decidió cursar una maestría mientras trabajaba como profesor en la prestigiosa academia militar Calvo Pérez. Durante este tiempo, una oferta laboral en el sector de seguros antisecuestros despertó su interés, convirtiéndose en un punto clave en su trayectoria. Esta experiencia no solo enriqueció su conocimiento, sino que también sentó las bases para que pudiera fundar su propia empresa.

“Comencé con cuatro vigilantes, (la oportunidad) vino a mí y la supe agarrar, con muchos temores porque en esa época había compañías con dos mil, cuatro mil hombres, (yo) era una pulga, nadie me conocía, no tenía forma de captar nuevos vigilantes (…) Cuando me faltaba un vigilante, yo me quedaba de servicio (...) Mi primer gran crecimiento fue el grupo Gloria, a quien se lo agradezco”, compartió en una entrevista con el canal de YouTube Era Digital.