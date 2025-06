¿Quién es el peruano que falsificó su identidad y trabajaba como controlador aéreo en Corpac? Huyó de un crimen en EE. UU

Este viernes 13 de junio, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a Cristian Miguel Orozco Palomino, un ciudadano peruano que vivió en el país durante 30 años con una identidad falsa, tras huir de Estados Unidos al Perú por su presunta implicancia en el crimen del estadounidense James Christian Schwartz.

Orozco trabajó en el Perú como controlador aéreo bajo el nombre de Eduardo Enrique Albarracín Trillo, un oficial de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), en la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac). Durante muchos años desempeñó diversas funciones, entre ellas en la Gerencia de Operaciones Aeronáuticas.

"No me puedes privar de la libertad, para empezar porque no tengo la denuncia en la mano. Aparte, no hay un fiscal", cuestionó el sujeto tras ser intervenido por la PNP.

El peruano que falsificó su identidad y huyó de Estados Unidos

Según Latina Noticias, Palomino participó, como miembro de la banda criminal Orgullo Centroamericano, en el presunto asesinato del ciudadano estadounidense James Christian Schwartz. Tras el crimen, huyó de Estados Unidos con destino al Perú.

Con el fin de pasar desapercibido, adoptó la identidad de un oficial de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y trabajó durante años como controlador aéreo en Corpac. Debido a su puesto de trabajo, el fugitivo se estableció en un departamento ubicado en el distrito del Cercado de Lima.

Para lograr capturarlo, la Policía de Inteligencia realizó un seguimiento continúa de Orozco Palomino, en donde detectó que el individuo salía con frecuencia al gimnasio y a realizar compras.

Será extraditado tras ser buscado por el FBI

Tras coordinaciones con agentes del FBI, Christian Orozco será extraditado al país estadounidense. En dicho lugar, enfrentará la ley dentro de una cárcel de máxima seguridad.

Cabe destacar que la identidad falsa, a nombre de Eduardo Enrique Albarracín Trillo, fue registrada oficialmente en la base de datos del Reniec. En tanto, las autoridades continúan realizando las investigaciones correspondientes sobre el caso.

