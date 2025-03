Le roban su DNI y termina acusado de estafa informática: delincuentes usan su nombre para vender útiles escolares

El 1 de enero, Marco Antonio Rosales Lozano, un joven comunicador social de 28 años, fue víctima de un asalto mientras caminaba por la avenida José Granda. Los delincuentes le robaron su billetera, que contenía su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Pocos días después, los asaltantes utilizaron su información personal para crear una cuenta falsa en Facebook bajo el nombre de Leaves Perú, una empresa dedicada a la importación y distribución de artículos de papelería.

En esta cuenta fraudulenta, los delincuentes lo presentaron como asesor comercial y, con su DNI escaneado, comenzaron a engañar a los clientes. De esta manera, aprovecharon la identidad de Marco para llevar a cabo estafas, poniendo en riesgo su reputación y causando un gran perjuicio a quienes confiaron en la supuesta empresa.

Los estafadores atraían a clientes mediante redes sociales, ofreciéndoles productos escolares a precios muy bajos. Cuando los compradores comenzaban a confiar en la oferta, solicitaban pagos por adelantado a través de Yape y transferencias bancarias. A cambio, enviaban imágenes y videos de supuesta mercancía lista para ser enviada. No obstante, los productos nunca llegaban a su destino.

Incluso, se hacían pasar por Marco Antonio en las conversaciones de WhatsApp, afirmando ser el responsable de ventas. Cuando los clientes pedían garantías, los estafadores enviaban una copia escaneada de su DNI para generar confianza.

"Estos delincuentes se están haciendo pasar por mí como si fuese asesor comercial de una librería y están estafando a muchas personas", manifestó la víctima. "Siguen utilizando mi identidad hasta ahora. No sé hasta dónde van a llegar", agregó.

El 8 de enero, Marco Antonio recibió una notificación de la Fiscalía informándole que estaba siendo investigado por un delito informático: usurpación de identidad en perjuicio de la empresa Leaves Perú.

"Lo primero que hice fue ingresar a la página real de Leaves Perú y me di cuenta de que la empresa ya había alertado a sus clientes sobre la usurpación de identidad. Ahí aparecía mi nombre", indicó. "Ahora me encuentro en una situación en la que no sé qué hacer. Mi imagen está manchada, se me cierran puertas laborales y siento que en cualquier momento pueden llegar más notificaciones en mi contra", denunció Marco.

Katherine Rentería, representante de Leaves Perú, confirmó que su empresa también ha sido afectada por los estafadores. Indicó que varias personas se presentaron en su local exigiendo la entrega de productos que nunca habían adquirido en su tienda.

"La gente venía y decía: 'Entrégueme mi producto, he depositado y no han entregado nada'. Esto preocupa porque mancha la reputación de la empresa", explicó. "Nosotros no pedimos Yape ni pagos adelantados a menos que conozcamos al cliente", concluyó la empresaria.

