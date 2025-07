Las nuevas conversaciones entre Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', con la madre de sus hijos, Liseth Cruz Ruiz, exponen una cara poco conocida, pero igual de peligrosa, del criminal más buscado del Perú. Dichos mensajes muestran una relación marcada por el chantaje emocional e insultos entre ambos, pues Cruz Ruiz reclamaba en varias oportunidades por la presencia de una nueva mujer: la paraguaya Dayana Martínez.

"La rubia paraguaya" sería quien ahora se encarga de movilizar el dinero de las extorsiones que maneja la organización criminal de alias, el 'Monstruo'. "Hazla trabajar. A mí no me des nada (...) que sepa lo que es estar contigo", se lee en uno de los reclamos de Liseth hacia Erick Moreno Hernández.

Dayana Jazmín manejaría el dinero del 'Monstruo' tras la caída de 'La Patrona'

De acuerdo a la investigación policial mostrada en un informe de Domingo al Día, los continuos problemas entre Liseth Cruz Ruiz y el 'Monstruo' habrían sido ocasionados por la presencia de Dayana Jazmín Martínez Valdéz, quien empezó a relacionarse con Erick Moreno Hernández. "Me duele que estés con ella. Me duele que a veces me trates mal", se lee en los mensajes que enviaba alias 'La Patrona' a uno de los celulares del criminal más buscado del país.

Además, la Policía Nacional del Perú maneja la hipótesis que, tras la caída de 'La Patrona', ahora sería la "rubia paraguaya", quien maneja los hilos del negocio ilícito de Erick Moreno Hernández desde Paraguay. Y es que este triángulo amoroso investigado por las autoridades marca una ruptura dentro de la organización criminal ligado a numerosos casos de sicariato y extorsiones.

Los mensajes entre 'La Patrona' y el 'Monstruo'

Las investigaciones policiales indican que el vínculo amoroso entre Liseth Cruz Ruiz y Erick Moreno Hernández muestran un mecanismo de control. Y es que los chats revelados por la Policía Nacional reflejan que alias el 'Monstruo' se mostraba como una persona emocionalmente dependiente. "Yo solo me siento tu trabajadora y la mamá de tu hija", dice Liseth. "Ponto estaremos juntos", responde Moreno.

"Nadie te va a amar tanto en la vida como yo", sostiene Liseth. "Sabes que no soy egoísta. Pronto todo estará bien (...) Te amo, perdóname por reaccionar así", son las respuestas que da el cabecilla de los Injertos del Cono Norte.

De acuerdo con el fiscal Leonardo Guffante, la intensa relación que tenía el 'Monstruo' con Liseth Cruz evidencian no solo chantaje emocional, sino también el cumplir "funciones logísticas, financieras y de coordinación" dentro de la organización criminal ligada a las extorsiones y el sicariato.

