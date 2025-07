Joven se somete a cirugía gástrica, pero termina muerto en clínica de Lince: fue operado dos veces

Javier Carvajal Flores, un joven de 34 años que se desempeñaba como administrador de empresas, falleció tras someterse a una operación, denominada by pass gástrico, en la clínica Risso, en el distrito de Lince. Su hermana cuenta que ningún miembro de su familia conocía de la operación a la que se sometió Javier, y que recién a los siete días de la intervención, supieron que estaba en UCI.

Sin embargo, esta no fue la primera vez que Javier se sometía a una operación. En 2016, la víctima se realizó la manga gástrica en la misma clínica, a cargo del doctor Juan Mora. Tras no estar satisfecho con los resultados, la víctima optó por una operación más radical, el by pass gástrico, con el mismo doctor. Javier fue dado de alta, pero, al presentar dolores, el doctor le sugirió retornar al centro de salud.

Presunta negligencia médica en clínica de Lince

La familia Carvajal señala que la clínica no tuvo los implementos necesarios para atender a Javier cuando permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). "A mi hermano solo lo tenían con un aparatito dándole respiración, no tenían un (espacio) UCI real", indicó su hermana a ATV. Asimismo, se revelaron chats en los que consta que la víctima había sido dada de alta pese a tener dolores intensos.

Según las conversaciones mostradas en el reportaje, la esposa de Javier, quien también se sometió a una operación gástrica, le manifestaba al doctor Mora que las secuelas de la operación eran preocupantes. En los mensajes se lee: "Dr. si podría venir urgente, por favor. Javier me indica que no se puede ni echar, no puede doblar el abdomen, le acaban de poner diazepan".

Médico que operó responde ante presunta negligencia

Tras la lamentable muerte de Javier, una vocera de la clínica Risso señaló que si bien el doctor Juan Mora operaba en el centro de salud, no significa que labore allí de manera fija. Tras contactar al médico involucrado, este respondió que la segunda operación a la que se sometió Javier se debió a una complicación, pero que "se hizo todo lo que se tenía que hacer".

Javier fue trasladado a otra clínica en San Miguel, pero no resistió y falleció. Este presunto caso de negligencia se ha elevado a la Fiscalía, cuyo documento con fecha del 21 de mayo del presente año señala una investigación por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y salud, en la modalidad de homicidio culposo contra los que resulten responsables.

