Congresistas pretenden suspender el licenciamiento de institutos tecnológicos

Debido a que en los últimos siete años, solo el 23% de institutos y escuelas superiores tecnológicas del país ha logrado conseguir su licenciamiento institucional, desde el Congreso han presentado dos proyectos de ley para, incluso, suspender dicho proceso que está a cargo del Ministerio de Educación (Minedu). Para los expertos, se tratarían de retrocesos que no resolverían el problema.

El 7 de mayo pasado, el legislador de Perú Libre, Segundo Montalvo, presentó una iniciativa que modifica la Ley de Institutos para establecer, por única vez, un plazo adicional de hasta un año para el licenciamiento.

Según Montalvo, quien es presidente de la Comisión de Educación, no son suficientes los 120 días hábiles que tienen los institutos para cumplir las condiciones básicas de calidad, incluyendo los 80 días adicionales que se les otorga en algunos casos. “Se deben uniformizar los plazos del licenciamiento con una prórroga de hasta un año”, dijo.

Sin embargo, para la especialista asociada de Foro Educativo, Carolina Neyra, esta propuesta es insuficiente y limitada porque no resuelve los problemas de fondo, tales como la excesiva carga administrativa, la falta de un ente autónomo responsable del licenciamiento y las brechas en infraestructura y equipamiento.

“Al limitarse a extender plazos sin revisar el modelo de aseguramiento de la calidad ni redefinir las condiciones básicas exigidas, se corre el riesgo de prolongar la precariedad institucional sin generar mejoras sustantivas”, argumentó Neyra.

Otra polémica iniciativa

El congresista no agrupado, Jorge Flores Ancachi, no se quedó atrás y le tomó la posta a su colega Montalvo. El último 30 de junio, presentó el proyecto de ley que suspende por un año la exigencia del licenciamiento a los institutos tecnológicos.

El objetivo, según él, es evitar el cierre de las instituciones ante la imposibilidad de cumplir, en el corto plazo, con las condiciones básicas relacionadas a infraestructura, equipamiento, plana docente, gestión institucional-académica; así como sostenibilidad financiera e investigación.

“En ese periodo, el Minedu, el MEF y los gobiernos regionales deben elaborar un Plan Integral de Inversión y Fortalecimiento y realizar un diagnóstico técnico de cada instituto para que subsanen las deficiencias en infraestructura, equipamiento y personal docente”, sostuvo.

Al respecto, el director de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (Fipes), Luis Lescano, cuestionó esta iniciativa porque mantendría la precariedad en los institutos. “Plantean esto cuando se debería pensar en agilizar el proceso de licenciamiento”, afirmó.

En tanto, la asociada de Foro Educativo, Carolina Neyra, explicó que el proyecto de ley paraliza los trámites ya iniciados y retrasa la depuración de institutos que no cumplen las exigencias mínimas. “Suspender el proceso de licenciamiento es ir en dirección opuesta. No mejora lo existente, lo congela y no ofrece opciones técnicas ni jurídicas viables para proteger a los estudiantes durante ese año de inacción”, indicó.

Neyra agregó que el Minedu ya ha propuesto una reforma del reglamento del licenciamiento de institutos para corregir excesos procedimentales, mejorar plazos y simplificar trámites. “Se necesita contar con un Viceministerio de Educación Superior y declarar en emergencia a los institutos públicos”, manifestó.

Respuesta del Minedu

Si bien la jefa de la Dirección de Servicios de Educación, Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística del Minedu, Cecilia Cruz, evitó pronunciarse sobre estas iniciativas, respondió que el actual Gobierno ha priorizado el licenciamiento de los institutos; sobre todo, de los públicos.

“El año pasado se destinó 107 millones de soles para el cierre de brechas. Se está dando asistencia técnica a los gobiernos regionales para que diagnostiquen y atiendan las necesidades de los institutos públicos. Además se han creado 2.000 plazas docentes y se han nombrado a 2.500. Estas son algunas mejoras de las condiciones básicas exigidas para el licenciamiento”, dijo.

También precisó que este año esperan cerrar con 50 institutos públicos y privados licenciados y en el 2026 esperan lograr una cifra similar.

No obstante, a la fecha, solo se han licenciado 171 institutos y escuelas superiores tecnológicas a nivel nacional.