Policía dispara contra delincuente en SMP y le reclama: “Día a día salimos a combatir a lacras como tú”

La delincuencia no da tregua en San Martín de Porres (SMP) y un nuevo enfrentamiento entre un ladrón y un efectivo de la Policía Nacional del Perú se registró este 8 de julio cerca del parque Jacaranda.

En una intensa persecución, el agente policial disparó contra un ladrón que minutos antes había robado 11.000 soles junto a sus cómplices. La bala cayó directamente en una de sus piernas, con lo que logró reducir al delincuente. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el enérgico reclamo que hizo la autoridad al detenido.

Delincuente intentó escapar, pero fue alcanzado por una bala

El delincuente en un intento por escapar no pudo trepar una reja y fue capturado rápidamente por los efectivos. De inmediato, el uniformado, visiblemente molesto, se acercó al detenido y le increpó su mal accionar: “Día a día salimos a combatir a estas lacras de m…, así como tú”.

Sin detenerse, el uniformado continuó con su reclamo: “Estamos hartos. ¿Tú no tienes familia, no tienes madre, hermanas, sobrinas, nietas?”. y tirado en el piso, escuchaba las fuertes palabras del policía mientras intentaba recuperarse. El agente, sin mostrar piedad, agregó: “La gente piensa que somos torpes los policías. Si ya has perdido, al menos párate y hazlo bien”.

El policía, visiblemente molesto, reprochó al detenido por sus acciones criminales. Foto: composición LR/ ATV Noticias

Luego de la captura, el hombre fue trasladado a un centro médico para recibir atención y después a la comisarísector,sector donde permanecerá detenido para que rinda cuentas ante la justicia.

Canal de ayuda