La madrugada del 1 de junio del 2025 estuvimos en el nuevo Jorge Chávez transmitiendo en vivo para La República. Minutos antes, se habían apagado las luces en el antiguo aeropuerto. Toda la atención se centraba aquí desde ese momento. Los primeros días, no obstante, hubo confusión, aglomeración y caos en el transporte. Todo era moderno, pero no suficiente. Sin embargo, las quejas iniciales han bajado y, un mes después, el panorama es mucho mejor, aunque no perfecto, claro está.

Una cifra récord y vuelos puntuales

Según Lima Airport Partners (LAP), en junio el nuevo Jorge Chávez superó los 2,1 millones de pasajeros y operó casi 15 mil vuelos. Cerca del 80% de los vuelos salieron puntuales, detallan. Igualmente, que las 27 salas con mangas y 13 salas con buses internos han permitido manejar el volumen creciente, 70 mil usuarios al día. No obstante, se proyecta para enero de 2026 colocar 19 mangas adicionales. El objetivo es poder atender a 40 millones de viajeros al año.

Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez superó los 2,1 millones de pasajeros. Foto: Sebastián Blanco

"La experiencia es muy cómoda. Nadie te engaña aquí porque todo es formal. Yo vengo de Colombia y no hay nada que envidiar a ningún otro aeropuerto", indica Rosa Peirano.

"Trabajo en proyectos mineros, viajo mucho. Hay que acostumbrarse. Antes entrabas y salías caminando, ahora todo con transporte. Las instalaciones son muy buenas", cuenta Raúl Gutiérrez, quien espera su aplicativo.

"Es muy moderno, más que el anterior. Es muy espacioso y ordenado", añade Juan Diego, otro viajero que acaba de aterrizar y viene del interior del país.

Percepción del AeroDirecto

Uno de los temas que generó molestias iniciales fue el servicio AeroDirecto, la única forma de transporte público para entrar o salir del Jorge Chávez. Había demoras de hasta una hora en su primera semana e incluso se usaban buses de otras líneas de transporte, sin exclusividad, para cubrir la demanda. En nuestra visita, verificamos que ahora hay más orden y el tiempo de espera se ha reducido a 10 o 15 minutos, en promedio.

Los pasajeros aseguran que falta una señalización en el servicio de AeroDirecto para identificar las rutas. Foto: Sebastián Blanco

El tener mayor certeza sobre los paraderos del AeroDirecto en Lima y Callao ha facilitado el servicio, aunque los medios de pago se deben uniformizar en todas las unidades: efectivo, digital o tarjeta.

Nosotros abordamos en la plaza San Martín sin problemas, bajamos en el aeropuerto y caminamos por el bulevar los 200 metros que hay entre la pista y la puerta de ingreso. Aquí ayudaría tener los carritos portaequipajes a disposición.

"Todo está bien, pero debe haber letreros para identificar las rutas. Adentro todo es moderno, pero hay que caminar bastante", sostiene un viajero en el paradero del AeroDirecto.

"Es la segunda vez que uso y es muy bueno. El AeroDirecto te facilita salir en orden. Es mucho mejor todo, pero sí se camina adentro porque es amplio", declara otro usuario.

Taxis y autos particulares

Para aquellos que prefieren movilizarse en taxi, pueden llegar por la vía libre para dejar o recoger pasajeros. En el tercer nivel se hace hasta el ingreso directo a la zona de embarque y check-in. En el segundo nivel, hay que caminar el bulevar hasta el ingreso. Se deben respetar los 10 minutos de tolerancia. El personal de la ATU está cerca para aplicar las sanciones.

Zona de taxis en el aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Foto: Sebastián Blanco

¿Y los aplicativos que tienen convenios? Ellos cuentan con dos áreas en el estacionamiento: las zonas Cabify y Uber, cada uno con al menos 10 estacionamientos donde esperar sin generar aglomeración. La distancia hacia la puerta es de unos 50 metros.

Adaptación al usuario

Las instalaciones de las áreas públicas de la nueva terminal son sofisticadas, aunque las áreas de embarque, donde solo entran los pasajeros, lo son aún más. En espacio, en consecuencia, no hay mayor inconveniente, aunque no hay, por ejemplo, un patio de comidas general.

Áreas públicas en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Foto: Sebastián Blanco

Consultamos con los pasajeros. La mayoría que pisa por primera vez este lugar se impresiona con la organización. La señalética los ayuda mucho más. También el personal a cargo. Escaleras eléctricas y ascensores ya no sufren desperfectos como los primeros días.

“Lo que no me ha gustado es que los tomacorrientes no son los convencionales, son diferentes. Entonces tuvimos que prestarnos adaptadores. No podemos comprar cabezales nuevos para usarlo solo una vez”, señala un viajero.

Controles, tiempo y señalización

LAP sostiene que el promedio de controles de seguridad bajó de 28 a 20 segundos por pasajero con los tomógrafos modernos que no requieren retirar laptops ni líquidos del equipaje de mano.

Igualmente, que se han afinado procesos como el check-in, la entrega automática de maletas (self bag drop) y el uso de e-gates en migraciones.

Lo que pudimos verificar que es que para el check-in presencial en internacionales aún persiste la aglomeración. No obstante, en general la experiencia es más amigable.

La señalética, si bien es un tema de costumbre, es también un reto en aeropuertos de gran dimensión, con tantos niveles, corredores y demás. Un aeropuerto es, por definición, la puerta de ingreso para conocer el país, la primera imagen que recibe el turismo, vital fuente de ingresos para el desarrollo económico.

La conclusión desde LAP

La gerente de comunicaciones de Lima Airport Partners (LAP), Rocío Espinoza, asegura que están aplicando mejoras continuamente en respuesta a las observaciones del público. “Este es un trabajo en evolución y estamos comprometidos con ofrecer un aeropuerto a la altura del Perú”, afirmó.

Además, precisan, se reforzó la seguridad con una comisaría exclusiva dentro del terminal, patrullaje policial y módulos de atención en todos los niveles. Un convenio con la PNP garantiza presencia las 24 horas.

A un mes de su puesta en marcha, el nuevo Jorge Chávez ya es una realidad que mueve millones de personas, pero todavía reclama ajustes. Los pasajeros no solo esperan eficiencia: quieren comodidad, accesibilidad y una buena experiencia.

