MTC tras reunirse con LAP para reabrir antiguo Jorge Chávez: "Han reconocido que esto es un solo aeropuerto"

Luego de reunirse con representantes de Lima Airport Partners (LAP) para analizar la posible reapertura del antiguo terminal del aeropuerto Jorge Chávez, el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, informó que aún se encuentran en evaluaciones técnicas para tomar decisiones en base al diálogo y de forma consensuada.

"LAP nos ha escuchado de muy buena manera y han expuesto sus intenciones. Lo que ha quedado claro y también ha entendido LAP, es que esto es un solo aeropuerto, incluido el terminal 1, que aparentemente se apagó, se cerró. Entonces, aquí está la idea y la concesionaria está mirándola con ojos de responsabilidad y consciente de que la demanda va a crecer", declaró el titular del MTC a los medios de comunicación.

De igual forma, calificó la reunión como “una conversación muy amable donde las dos partes hemos escuchado, hemos propuesto nuestras ideas”, pero subrayó que una decisión de tal envergadura no puede ser tomada en dos horas. Para Sandoval, se debe actuar con transparencia en asuntos referidos a la gestión pública.

Al ser consultado sobre los costos que acarrearía reabrir el antiguo terminal, explicó que deben ponerse de acuerdo con la concesionaria. No obstante, recordó que el Estado percibe el 46% de los ingresos del nuevo aeropuerto Jorge Chávez y que el fideicomiso estatal ahora llega a US$500 millones.

“Tenemos un fideicomiso que se incrementa cada año y actualmente, llega a los US$500 millones. Todo lo que se estime que pueda costar una eventual reapertura, tendrá que pasar por evaluaciones técnicas. Debemos considerar que no solo somos una parte. No se olviden que tenemos un contrato y un concesionario que es el actor principal. No podemos tomar decisiones unilaterales”, agregó.

Finalmente, respondió a las preguntas de los periodistas respecto a si la reapertura se efectuaría durante este gobierno. De acuerdo con el titular del MTC, "lo importante es iniciar" y conforme vaya creciendo la demanda, se podrá utilizar el Terminal 1, que es parte del mismo aeropuerto Jorge Chávez.

Colegio de Ingenieros a favor de reabrir antiguo Jorge Chávez

El decano del Colegio de Ingenieros del Perú, Jaime Ruíz Béjar, exhortó al gobierno de Dina Boluarte a revisar las cláusulas de la concesión actual del aeropuerto Jorge Chávez y propuso que el antiguo terminal sea rehabilitado para atender nuevamente a los pasajeros nacionales e internacionales con el propósito de descongestionar el nuevo edificio y dar una solución eficiente al creciente flujo de viajeros.

"La reapertura del antiguo terminal es una medida viable, técnica y necesaria para mejorar la experiencia del viajero y el desarrollo aeroportuario del Perú. Tenemos un moderno terminal, sí, pero también una altísima densidad de personas porque toda la atención está concentrada en un solo punto. Reabrir el antiguo terminal, que no estaba colapsado y podía haberse reacondicionado, permitiría un sistema aeroportuario digno de una ciudad moderna”, explicó el ingeniero.

Para el CIP, esta decisión no solo es técnica, sino estratégica. Según Morán, "el aeropuerto antiguo, que solo el año pasado movilizó 24 millones de pasajeros, se convertirá en un hub logístico y taller de mantenimiento, lo cual refleja una decisión orientada más al beneficio empresarial que al interés del país”.