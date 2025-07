En horas de la mañana de este sábado 5 de julio, el empresario Miguel Ángel Requejo fue trasladado a la sede de la Corte de Lima Este luego de que la Fiscalía dictara 9 meses de prisión preventiva en su contra por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, omisión y socorro en agravio de cuatro personas y daños materiales en prejuicio de los propietarios del restaurante 'El Charrúa'.

Durante su traslado, el empresario fue abordado por los medios de comunicación. Al respecto, Miguel Ángel Requejo no mostró arrepentimiento alguno por lo sucedido el pasado 2 de julio en el distrito de La Molina tras dar una breve declaración.

Las declaraciones de Miguel Ángel Requejo tras el incidente en 'El Charrúa'

"Señoritas, ustedes no conocen nada", fue la breve declaración de Miguel Ángel Requejo tras impactar su automóvil contra el restaurante 'El Charrúa' poniendo en riesgo la vida de cinco comensales que se encontraban en el interior. Además, alrededor de ocho efectivos policiales fueron quienes lo resguardaron mientras se dirigía a la camioneta policial.

Cabe resaltar que su detención preliminar ha sido ampliada por 48 horas más tras la decisión del Poder Judicial, quien tiene hasta el lunes 7 de julio para decidir qué día se programará la audiencia para la solicitud de prisión preventiva contra Migue Ángel Requejo.

En otro momento, el acusado de 51 años dio declaraciones para el programa 'La Noche Habla', en donde se excusó alegando que no había querido atropellar al grupo de comensales. Incluso, se justificó asegurando que se trató de un accidente.

"No me di cuenta y aceleré. Ese carro es una bestia, y cuando me percaté, ya estaba dentro. Me arrepentí. Dije: '¿Qué pasó?'. Salí y me fui a mi casa. Pensé: 'Ya perdí'", agregó. No obstante, las cámaras de seguridad del exterior muestran que Miguel Ángel Requejo habría tenido una actitud diferente luego de impactar contra el restaurante.

Los antecedentes de Miguel Ángel Requejo

Los reportes policiales evidencian que el empresario Miguel Ángel Requejo tiene antecedentes en el 2014 por agresión contra una vecina, quien lo denunció luego de que este le pegara con una correa sin motivo aparente. Años después, en el 2023, Requejo habría agredido a otro hombre y tumbado una reja de un local en el distrito de San Isidro.

Incluso, en el 2023, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) tomó la decisión de sancionar a Requejo Astochado. Esta medida se debió a que el individuo intentó obtener una licencia para portar armas utilizando un examen psicológico que resultó ser falsificado.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.