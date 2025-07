“Dina Boluarte vino, hizo promesas y se fue”: testimonios desde Ticlio Chico, uno de los lugares más fríos de Lima

En Lima hay un lugar donde no existe forma de protegerse del frío y la lluvia. Si la hay, la pobreza frena cualquier intento de las familias, olvidadas desde siempre por las autoridades. Son años de promesas incumplidas, techos que se caen y niños enfermos. No obstante, se mantiene de pie la dignidad. Estamos en Villa María del Triunfo, entre cerros erosionados y cocinas que humean pese a la leña mojada. En Perú conocen este sitio como Ticlio Chico o Ciudad de Gosen. Los vecinos nos dicen que, mientras el sueldo presidencial sube, aquí no llega el Estado, pero sí el barro; no llegan los médicos, pero sí la pulmonía.

Una de las formas de sobrevivir es la unión. Por ello en Ticlio Chico un espacio importante son las ollas comunes, como la llamada San Santiago de Puyusca. Funciona desde el 7 de junio de 2020. Se atiende a cerca de 50 familias, incluidos unos 20 niños que, por las bajas temperaturas, se enferman constantemente.

La olla común funciona con leña en una pequeña cocinada improvisada hecha de ladrillo que constantemente se ve afectada por las lluvias. “Es muy lamentable”, declara Mariza Cruz, una de las representantes.

Lo que aparenta improvisación es, en realidad, casi un lujo. La leña que utilizan tiene un costo de S/ 40, sin incluir el pago para que una persona la suba. “Si no alcanza, nos toca cargar a nosotras”, afirma una de las vecinas que saca un costal con maderas para encender la cocina, pues la hora de almuerzo se acerca.

La casa verde. Los techos y paredes de las casas se cubren de verde debido a la humedad. Foto: Marco Cotrina / LR

Salud en peligro

Cuando la humedad invade los pulmones de los pequeños, las familias recurren al puesto de salud Ciudad de Gosen. Mariza añade que solo en algunos casos encuentran medicamentos básicos como ibuprofeno o panadol para calmar el dolor de los pequeños. “Cuando va un niño con infección a la garganta ya ni eso conseguimos”, afirma.

Con la dificultad que genera el caminar entre barro, Mariza, quien usa bastón por una discapacidad, avanza, aunque sus pasos tambalean por momentos.

Apoyo social. Las ollas comunes sirven de alivio para algunas familias. Foto: Marco Cotrina / LR

Pircas y casas al borde del colapso

La noche del lunes 30, la lluvia golpeó fuerte, en especial el hogar de Fernanda. Cerca de las 8 p.m., mientras ella cenaba con sus hijos, parte de la calamina se desprendió. Ahora, sin protección para su hogar, el frío se mezcla entre sus cobijas y la lluvia enloda su casa.

Pero Fernanda no es la única casa afectada. Unos metros más allá encontramos a Olinda, quien vive hace 28 años en la zona. Está cambiando su viejo techo debido a las constantes lluvias. Nos cuenta que su nueva calamina la consiguió por donación. Saca un ladrillo que debe asegurar la casa. El agua se escurre entre las paredes.

Pese al frío, a Olinda no le tiembla la mano. “Todos los años es lo mismo. Mi ropa no seca por la humedad”, afirma. Ella vive con sus dos hijos. Trabaja por las noches vendiendo cigarrillos en las calles y durante el día ayuda en las tareas del hogar.

Enseguida nos cruzamos con Roberto, quién reside desde hace más de 30 años en el lugar. “Ahora tengo que buscar otro lugar donde resguardarme a mí y a mi familia", comenta. Un bloque de piedras cayó sobre la pared de su vivienda.

Casas más abajo, nos encontramos con Berta, una señora de 65 años. Sale abrigada con casaca amarilla y bufanda. Entre madera en estado de descomposición y calaminas en deterioro, nos cuenta que, en su momento, personal del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes), un programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) llegó al sector a ofrecer ayuda. “Una persona entró a mi casa para ver, tomó fotos, se fue y no hizo nada" lamenta.

Situación. La mayoría de familias carecen de servicios básicos en esta parte de VMT. Foto: Marco Cotrina / LR

Promesas incumplidas: abandono total

Silvia, una de las asistentes sociales de Ticlio Chico, nos recibe en una colorida escalera del lugar por donde recién se han iniciado labores para instalar un sistema de desagüe. De manera inmediata nos indica que hasta tres pircas en la zona se han caída por las intensas lluvias. "Esto en cualquier momento se puede venir abajo”, señaló.

Conocimos con ella el comedor Santa Rosa de Lima. Su cocina funciona al borde un cúmulo de tierra que, por las lluvias, puede desprenderse en cualquier momento.

Indefensa. El techo de Fernanda tiene huecos por donde pasa la lluvia. Foto: Marco Cotrina / LR

Dina Boluarte y promesas incumplidas

Este funcionario no fue el único en simular apoyo. La presidenta Dina Boluarte también llegó, pero su paso dejó solo frustración. Silvia cuenta que ocurrió en junio del 2024. “Ella nos prometió que para junio del próximo año [2025] iba a abrir un nuevo comedor, más moderno, pero hasta ahora seguimos esperando”, afirma.

La mandataria, por supuesto, se tomó fotos, habló con algunos vecinos, prometió todo y se retiró antes de escuchar los reclamos. En efecto, las madres detallan que, cuando notaron que no había nada concreto, quisieron alzar la voz. La seguridad lo impidió. “No nos querían dejar pasar”, recuerdan.

Aquí también sobran las ganas, pero falta todo lo demás. Las madres tienen que cocinar en un espacio de no más de cuatro metros. Por ahora, han improvisado un pequeño almacén y un espacio para los comensales. Todo se sostiene con palos de madera endeble. “Esto está así por las lluvias, el agua se está filtrando”, comenta Silvia.

“Los problemas de nuestra población son nuestros problemas”, fueron las palabras que pronunció la presidenta cuando visitó Ticlio Chico. Ha pasado más de un año y las condiciones son las mismas o peores. Ahora la jefa de Estado goza de un salario más suculento. En tanto, las madres de Ticlio Chico a las que le hizo promesas aquella vez cuentan las monedas para poder cocinar y darles alimento económico a muchas familias.