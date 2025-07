"Yo lo vendo todo": padre de familia herido se graba pidiendo ayuda para poder internar a su hijo en clínica

"Si no hay plata, te mueres". Vivieron un viacrucis para conseguir atención sanitaria. Un adulto y dos adolescentes resultaron gravemente heridos tras sufrir un accidente de tránsito en la provincia de Sechura, en Piura. Pese a su grave estado, junto a sus familiares, pasaron horas buscando atención médica tanto en establecimientos públicos como privados.

Cerca de las 6 a.m. el comunicador Saúl Eche transmitió en vivo, pese a tener el rostro hinchado y ensangrentado, narrando las condiciones críticas en las que se encontraba tanto su hijo como él. Ambos previamente habían pasado por diferentes clínicas y el hospital privado de Catacaos, donde no los pudieron internar por falta de especialistas.

"Nos están cobrando 30.000 soles y no tenemos. Solo tenían una cama UCI. Estoy vendiendo mi carro y mi moto para salvarle la vida a mi hijo. Yo no voy a entrar porque no hay plata", señaló entre lágrimas el padre de familia a través del aplicativo Facebook.

Diagnóstico

Se conoció que, varias horas después, Saúl Eche logró ingresar al hospital Santa Rosa, donde le han hecho una serie de exámenes. Al respecto, sus familiares informaron que corre el riesgo de perder la vista y tiene destruida parte de la boca.

En cuanto al estado de Haziel, hijo del comunicador, se conoció que permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Miraflores. El otro adolescente herido, Ronny, está internado en el mismo centro. "Para entrar a UCI nos pidieron 16.000 soles. Mi hijo aún no reacciona, la mandíbula se le ha partido en dos y hay daños en la clavícula", contó el progenitor del accidentado.

Campaña solidaria

En esa línea, la familia comentó que carecían de los recursos económicos para pagar el internamiento de padre e hijo en un establecimiento particular. Cualquier tipo de ayuda para la familia Eche se puede hacer llegar al número de yape 929944867 a nombre de Myrian Eche. Para apoyar a Ronny se puede yapear al 923508906 a nombre de Myriam Yamunaque.