Cinco asesinatos más en las últimas 24 horas

Cinco muertes más se suman a la lista de crímenes en el país. Lima, Piura y Madre de Dios nuevamente son escenarios de atroces crímenes que ponen en evidencia la creciente violencia a nivel nacional. De acuerdo al conteo diario que realiza La República, en lo que va del año, se reportan 4.611 homicidios. Esta vez, las víctimas son una mujer, un conocido cantante, un humilde padre de familia y dos trabajadores penitenciarios.

Acribillan a conocido cantante de El Callao y dejan herida a su suegra

La noche del lunes 30 de junio, un nuevo ataque a balazos se reportó en la cuadra 8 de la calle Contralmirante Villar, en el Callao. La víctima fue identificada como Víctor Javier Vela Matios (37) un cantante urbano conocido en el mundo artístico como "Baby Flow", quien fue asesinado dentro de su cevichería 'Briony' frente a varios testigos.

Tras el asesinato de "Baby Flow", el Departamento de Investigación Criminal del Callao inició con las investigaciones correspondientes. Se espera que las cámaras de seguridad de la zona brinden información que contribuya a identificar a los responsables del crimen.

Se conoció que otra persona resultó herida durante el ataque, una mujer de 70 años que sería la suegra de "Baby Flow". Cabe resaltar que, pese a que lo trasladaron rápidamente al hospital Daniel Alcides Carrión, al llegar al lugar se confirmó su deceso.

Baby Flow, fue un destacado exponente de la música urbana en el Callao. Sin embargo, se vio envuelto en controversias legales que marcaron su carrera. En 2017, fue arrestado por la Policía Nacional del Perú, ya que sus letras promovían la apología del delito, incitando al uso de armas y a la violencia. Un año después, su situación se complicó aún más al ser detenido nuevamente, esta vez por posesión de 120 ketes de pasta básica de cocaína y dos armas de fuego.

Otro cadáver calcinado en La Atarjea: investigan posible conexión con crimen anterior

Un cuerpo calcinado fue hallado cerca de la planta de tratamiento de agua La Atarjea, en El Agustino. La víctima, un hombre que presentaba signos de violencia y llevaba un collar dorado en forma de corazón, fue rescatada por agentes de la Policía Nacional en una zona de difícil acceso. El hecho causa alarma, ya que en el mismo lugar fue hallado, semanas antes, el cuerpo cercenado de Fabiola Caicedo Piña, una joven venezolana.

Ante la posibilidad de que ambos crímenes estén relacionados, se ha iniciado una investigación más profunda. La Municipalidad de El Agustino entregó a la Policía las grabaciones de sus cámaras de seguridad, mientras que Sedapal, empresa responsable de la planta, activó sus protocolos y notificó a las autoridades competentes.

A través de un comunicado, Sedapal expresó su respaldo a la Policía Nacional y al Ministerio Público, y aseguró que colaborará plenamente con las diligencias para esclarecer los hechos.

Presunto acto de venganza cobra la vida de dos trabajadores penitenciarios en Madre de Dios

La población de Madre de Dios se encuentra conmocionada tras el doble asesinato ocurrido la tarde del último lunes 30 de junio. Dos trabajadores penitenciarios fueron acribillados en el interior de una licorería por sujetos encapuchados a bordo de una motocicleta.

Las víctimas fueron identificadas como Gian Carlos García Alave y Germán Vizcarra Alave, ambos de 36 años, quienes se encontraban disfrutando de su día de franco. Según información preliminar, este ataque habría sido premeditado y efectuado por internos y exinternos del penal. No obstante, continúan las investigaciones del caso.

Al respecto, el Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios emitió un comunicado en el que exigen al Ministerio de Justicia y a la presidencia del INPE brindar el apoyo integral a los deudos. Además, exigen la pronta identificación, captura y sanción de los atacantes.

Asesinan de un disparo en la cabeza a padre de familia en Piura

Carlos Enrique Chapilliquén Estrada, de 51 años, padre de familia amoroso, trabajador y muy querido en su natal Sechura, perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza cuando transitaba por la avenida Tacna, en el distrito de Castilla, en Piura.

En un intento por salvarle la vida, los transeúntes y moradores de la zona lo trasladaron hasta el hospital regional José Cayetano Heredia, donde quedó internado en estado de coma. Lamentablemente, pese a los esfuerzos médicos, su situación empeoró y falleció la noche del último lunes, dejando a sus seres queridos en un profundo dolor.

Los deudos descartan que el móvil sea un intento de robo, debido a que encontraron todas sus pertenencias. Para ellos, este nuevo crimen no tiene explicación lógica, pues recuerdan a Carlos, quien trabajaba como carnicero para sustentar a su familia, como un hombre humilde y carismático. "No tenía enemigos, ni problemas con nadie, no entendemos por qué lo mataron", manifestaron sus familiares.

Por el momento, la Policía investiga el hecho. Mientras que, en la provincia de Sechura, la población lamenta su partida. Este martes, las campanas de la capilla Cruz Chalpon repicaron en señal de duelo.