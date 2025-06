Valeria Churango, economista egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), hizo historia al convertirse en la primera mujer de esta prestigiosa casa de estudios en ser admitida en la Kennedy School de Harvard, la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Su trayectoria es un ejemplo de perseverancia y dedicación que destaca compromiso con la educación y el desarrollo profesional. Luego de ser admitida en 4 universidades de Estados Unidos, cursó becada una maestría en Administración Pública en Desarrollo Internacional.

Desde su ingreso a la UNMSM, donde comenzó a forjar su futuro, Valeria resalta la importancia de la educación pública y el esfuerzo personal. Además de su destacada participación en Harvard, resalta logros como su paso en la Universidad de Montreal y su participación en la Beca Generación del Bicentenario.

Valeria Churango, la primera sanmarquina en estudiar en la Kennedy School de Harvard

Valeria Churango Zarate nació en un entorno familiar influenciado por la ciencia, con padres químicos farmacéuticos formados en la UNMSM. Desde pequeña, criada en el distrito limeño de Los Olivos, soñó con estudiar en esta universidad, un deseo que hizo realidad en 2011 antes de terminar la secundaria.

"Siempre tuve en mente estudiar en San Marcos desde muy pequeña, era un sueño que tenía, un gran anhelo, porque mis padres son sanmarquinos, ambos son químicos farmacéuticos egresados de dicha universidad. Desde niña, me inculcaron ese cariño y admiración por ser sanmarquina. Sabía lo exigente que era el examen de admisión y sabía que eventualmente iba a terminar estudiando allí", relató para La República.

¿Qué carrera estudió en la UNMSM?

Valeria formó parte de la primera promoción de la carrera de Economía Internacional en la UNMSM, una apuesta innovadora en ese momento. Su impulso por ir más allá la llevó a realizar un intercambio académico en la Universidad de Montreal, en Canadá, donde descubrió que era posible seguir creciendo fuera del país. La formación rigurosa y humanista que recibió en San Marcos le proporcionó las bases necesarias para enfrentar los desafíos futuros y desarrollar una mirada crítica sobre la realidad peruana.

"En el octavo ciclo, realicé un intercambio. Me fui a la Universidad de Montreal en Canadá con una de las becas del gobierno canadiense que se llama Emerging Leaders in the Americas Program, auspiciada por San Marcos. En un verano vi la convocatoria y dije, 'Bueno, yo cumplo estos requisitos', entonces me fui a hacer un semestre de intercambio a Canadá", recordó.

¿Cómo consiguió una beca para estudiar en Harvard?

La oportunidad de postular a una beca para estudios de posgrado llegó a Valeria durante un evento en su facultad, donde exalumnos compartieron sus experiencias. Motivada por estos relatos, decidió postular a la Beca Generación del Bicentenario, que cubre todos los costos de su maestría en Harvard. Tras aplicar a cuatro universidades en Estados Unidos y ser admitida en todas, eligió la Kennedy School, donde actualmente completó su formación académica y profesional.

"Apliqué a cuatro universidades en Estados Unidos, y las cuatro me admitieron: Harvard, Chicago, Columbia y la Universidad de Michigan. Con la carta de aceptación, solicité la beca, ya que primero es necesario ser admitido en una institución para luego pedir la subvención. (...). En 2023 comencé a estudiar la Maestría Administración Pública en Desarrollo Internacional en la Universidad de Harvard. (...). La beca cubre todos los costos, desde la matrícula hasta los gastos de vida y transporte", señaló.

Además de ser un ejemplo de éxito personal, Valeria Churango también un referente para las nuevas generaciones de estudiantes que aspiran a alcanzar sus sueños. A través de su historia busca inspirar a más jóvenes a lograr los objetivos que se proponen.