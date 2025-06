El pasado 15 de junio, la ciudad de Lima fue sorprendida por un fuerte sismo de 6,1. El temblor causó graves daños en las viviendas de varios distritos, siendo Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, generando preocupación entre los ciudadanos. Ante esta situación, muchos especialistas han analizado la zona, pues son considerados uno de los más vulnerables ante un terremoto de 8,0 que podría sacudir la capital del Perú. Uno de ellos fue José Macharé, ingeniero geológico del Colegio de Ingenieros del Perú.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Sin embargo, su entrevista a América Televisión se volvió viral TikTok por su icónica respuesta al advertir sobre los posibles riesgos que enfrentan los vecinos de VES y VMT ante un gran terremoto. "Rezar (...) no hay que prepararse manteniéndose en esas condiciones", reveló. Ante el gran impacto de su frase en redes sociales, el ingeniero se pronunció en el streaming 'Good Time' y reveló que su comentario fue sacada de contexto.

Ingeniero aclara su icónica respuesta

En el último episodio del streaming de 'Good Time', Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe entrevistaron a José Macharé tras volverse un personaje viral en redes. Según contó el ingeniero peruano, su intención nunca fue brindar una respuesta en tono de burla, aunque sí un poco sarcástica.

Asimismo, aclaró que su respuesta fue sacada de contexto, ya que la pregunta original que le hicieron era sobre qué podría hacer una persona que reside en Villa El Salvador y ha construido su casa sobre piedras en lugar de un suelo concreto.

"En realidad, (mi respuesta) fue sacado un poco de contexto porque la pregunta que me hicieron fue otra. Era: ¿qué puede hacer una persona que vive en Villa el Salvador y su casa está construida sobre una pirca (piedras) y tiene atrás una ladera que se están cayendo las rocas? Entonces yo les digo: 'Rezar'. No le queda de otra porque ahí no tienes donde evacuar", explicó.