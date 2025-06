Peruana en Harvard adelantó tesis por medidas de Trump y fue premiada por presentar el mejor trabajo académico

En un año marcado por la incertidumbre para los estudiantes internacionales en Estados Unidos, Madai Urteaga ha logrado culminar su doctorado en Harvard, destacándose con una tesis galardonada. Su trayectoria resalta la importancia de la formación recibida en la PUCP y su dedicación a la investigación.

Urteaga, egresada en Ciencia Política y Gobierno de la PUCP, fue aceptada en seis prestigiosas universidades de Estados Unidos, eligiendo finalmente Harvard. Su reciente graduación en el Doctorado de Ciencias Políticas del Departamento de Gobierno de esta universidad, junto con el premio Robert Noxon Toppan, subraya su compromiso y esfuerzo académico.

¿Cómo su formación en la PUCP resultó ser útil para su éxito en Harvard?

Madai Urteaga destaca la calidad de la formación recibida en la PUCP como un factor clave para su éxito en Harvard. Durante su visita a diversas universidades en Estados Unidos, la calidez y el nivel académico de sus colegas y profesores en Harvard la convencieron de que había tomado la decisión correcta. “Mis colegas y profesores son brillantes y, a la vez, con gran calidad humana”, comentó en una entrevista para la prestigiosa universidad peruana.

La preparación académica que recibió en la PUCP le permitió abordar con confianza los textos de política comparada y construcción del Estado que se le presentaron en Harvard. Además, Madai amplió sus conocimientos en análisis de datos estadísticos, utilizando lenguajes de programación como Python y R, lo que le brindó una ventaja competitiva en su formación doctoral.

Un año de desafíos y logros

El año de graduación de Madai Urteaga estuvo marcado por la incertidumbre debido a las políticas de inmigración en Estados Unidos. A pesar de las preocupaciones sobre su estatus como estudiante internacional, Madai recibió un fuerte apoyo institucional y de su departamento académico, lo que le permitió defender su tesis a tiempo. “Este año ha sido caótico y con mucha incertidumbre por las políticas de gobierno”, enfatiza.

La defensa de su tesis, titulada “Agrarian Developmentalism: The Politics of Development Strategies in Latin America”, se centró en la comparación de las políticas agrícolas en Chile y Colombia. Madai argumenta que, a pesar de las críticas a los subsidios estatales, estas políticas son esenciales para apoyar a los productores más vulnerables, lo que impacta en la seguridad alimentaria y el bienestar de la población rural.

La academia como trinchera

Desde sus inicios, Madai Urteaga ha tenido claro su objetivo: contribuir a la sociedad a través de la academia. Aunque en su juventud soñaba con ser presidenta, ha decidido enfocarse en la investigación y la enseñanza. En agosto, comenzará un posdoctorado en el Kellogg Institute for International Studies de la Universidad de Notre Dame, donde ampliará su investigación a otros países de la región.

“La academia va a ser mi trinchera y desde ahí espero contribuir a la sociedad”, concluye Madai, reafirmando su compromiso con el desarrollo académico y social. Su historia es un testimonio de perseverancia y dedicación en un contexto desafiante para los estudiantes internacionales.