Un nuevo caso de extorsión se ha registrado en Independencia, donde un grupo de delincuentes detonó un explosivo en el frontis de una tapicería, dejando daños significativos en la propiedad y generando temor entre los comerciantes de la zona. La dueña del local asegura que ya ha presentado denuncias, pero que las autoridades no toman cartas en el asunto.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

La situación se desencadenó hace un mes, cuando los extorsionadores comenzaron a enviar mensajes amenazantes al propietario del negocio, "exigieron inicialmente S/5.000 y luego aumentando la suma a S/20.000". A pesar de haber presentado una denuncia en la comisaría local, la víctima asegura que no se han realizado avances en la investigación.

La comerciante, quien inauguró su negocio hace apenas cinco meses, expresó su frustración ante la falta de respuesta de las autoridades. "Les di los números de los extorsionadores y me dijeron que iban a averiguar, pero no lo hicieron", comentó, añadiendo que no recibió protección ni patrullaje en la zona, lo que la dejó vulnerable a posibles ataques.

PUEDES VER: Hombre fallece tras caerle pared que colapsó en Independencia por el fuerte sismo que remeció Lima y Callao

El ataque extorsivo en Independencia dejó destruida la entrada del local

La madrugada del ataque, la detonación del explosivo causó la destrucción total de la reja de fierro que protegía la entrada del establecimiento. Se estima que se utilizó un explosivo de gran potencia, dado el nivel de daño. Además, el estallido afectó a otros negocios aledaños, generando un ambiente de inseguridad en la comunidad.

La comerciante, visiblemente afectada, manifestó su preocupación por la falta de seguridad en la zona. "Pensamos cerrar porque si no tenemos seguridad, ¿qué podemos esperar? Son hace dos meses que pasó esto y no obtuvimos seguridad. Además, son muchos emprendedores así como yo que van por el mismo camino y uno quiere salir adelante, pero si el gobierno no brinda la seguridad, no se puede", afirmó.

Investigaciones en curso

Tras el ataque, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) han iniciado las investigaciones correspondientes para dar con los responsables del atentado. Se espera que las cámaras de seguridad de la zona proporcionen información valiosa que ayude a esclarecer los hechos y a identificar a los delincuentes.

PUEDES VER: Retiran desmonte en Independencia para construir millonario megaproyecto que conectará con San Juan de Lurigancho en 5 minutos

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.