¿Cuál es la diferencia entre sismo, terremoto y temblor? Conoce las diferencias

Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una región que concentra aproximadamente el 85% de la actividad sísmica mundial, lo que hace que los movimientos sísmicos sean frecuentes en nuestra región. Aunque es común utilizar los términos temblor, terremoto y sismo para referirse al movimiento de las placas tectónicas, muchos ciudadanos no conocen las diferencias entre estos tres términos.

Según el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, un temblor y un terremoto son sinónimos: “Todos los movimientos de la tierra son sismos. Sin embargo, la población, por tradición, suele llamar terremoto cuando ocurre el colapso de viviendas y hay daños a las personas, mientras que lo considera temblor cuando el movimiento del suelo no provoca ni el colapso de viviendas ni daños a las personas. Simplemente, se genera un pánico colectivo, pero nada más. En realidad, son lo mismo, son sinónimos.”

¿Qué es un sismo y cómo se origina?

De acuerdo al presidente de IGP, un sismo es una " vibración súbita del suelo al paso de las ondas generadas por el choque de placas que ocurre en el interior de la tierra o en el subsuelo". El origen de estos movimientos sísmicos radica en la liberación de energía acumulada, que se transmite como ondas elásticas. Este proceso genera vibraciones y oscilaciones mientras atraviesa las rocas sólidas del manto terrestre.

La fuerza con la que ocurren estos movimientos nos permite percibir la energía liberada, la cual impacta directamente en la superficie en la que habitamos, ya sea de manera leve o severa. Por esta razón, en su sentido más preciso, tanto el temblor como el terremoto son considerados sismos.

La magnitud de un sismo no define si es terremoto o temblor

Hernando Tavera explica que la magnitud de un sismo no está relacionada con los términos ‘terremoto’ o ‘temblor’. Muchas personas piensan que si un movimiento sísmico supera los 7.0 en la Escala de Richter, automáticamente debe considerarse un terremoto.

“En el año 94 hubo un sismo de magnitud 8.2 entre Perú y Bolivia y no produjo ningún tipo de daño en la superficie, ya que este sismo ocurrió a 700 kilómetros, pero, en la zona del cañón del Colca, un sismo de magnitud 4.7 destruyó casi 50% de viviendas de una localidad que se llama Pichupampa. Entonces, la magnitud del sismo no tiene nada que ver con el hecho de llamarlo terremoto o temblor. Solo por un tema de desconocimiento comenzamos a asociarlo con la magnitud, pero eso no es cierto”, menciona.

¿Qué medidas tomar para reducir el impacto de los sismos?

Los especialistas aconsejan principalmente la construcción de viviendas sismorresistentes, especialmente en zonas de alto riesgo, para prevenir desastres sísmicos. Esta medida busca minimizar el riesgo de lesiones a las personas en caso de colapso de las estructuras durante un sismo.

Hernando Tavera, respalda esta recomendación de prevención. "Las personas se lastiman o pierden la vida únicamente debido al derrumbe de sus casas durante un sismo. Para evitarlo, las viviendas deben ser construidas con materiales de calidad sobre terrenos adecuados y, lo más importante, con la supervisión de un ingeniero civil o, al menos, de un arquitecto", señala.

