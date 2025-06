¿El 8 de junio es día no laborable en Perú? Esto se sabe después del feriado oficial por el Día de la Bandera, según el diario El Peruano

El día no laborable es una jornada durante la cual las actividades laborales quedan suspendidas en determinados sectores, ya sea total o parcialmente, debido a disposiciones legales o administrativas. Esta medida puede tener carácter nacional o regional, y se establece con base en eventos como celebraciones, conmemoraciones o situaciones extraordinarias. En estos días, los trabajadores no están obligados a realizar sus labores, salvo en aquellos sectores esenciales donde se determine lo contrario.

Para el 8 de junio de 2025, no se ha declarado este día como no laborable. En consecuencia, los trabajadores no disfrutarán del descanso remunerado, de acuerdo con la normativa vigente en dicha fecha. Las disposiciones específicas sobre la remuneración de los empleados en días no laborables pueden variar dependiendo de la regulación aplicable a cada sector o actividad.

¿El 8 de junio es día no laborable en Perú?

En relación con lo mencionado, según el Diario El Peruano, el 8 de junio no es un día no laborable ni feriado; sin embargo, el 7 de junio sí es feriado en Perú, en conmemoración del Día de la Bandera, en recuerdo de la Batalla de Arica, librada en 1880 durante la Guerra del Pacífico. Esta jornada rememora el valor de los soldados peruanos y, en particular, el sacrificio del coronel Francisco Bolognesi, quien defendió con determinación la plaza de Arica.

El feriado tiene un gran significado histórico y patriótico, siendo una oportunidad para honrar a los héroes nacionales. En todo el país se realizan diferentes actos y ceremonias conmemorativas. Es un momento para que los ciudadanos reflexionen sobre el patriotismo y la historia del país. Las instituciones educativas, especialmente, suelen organizar eventos para enseñar a los estudiantes sobre la relevancia de esta fecha.

Feriados en Perú este 2025, según calendario oficial

7 de junio (jueves): Batalla de Arica y Día de la Bandera, recordatorio de la defensa nacional en 1880.

29 de junio (domingo): San Pedro y San Pablo, celebración de estos apóstoles.

23 de julio (miércoles): Día de la Fuerza Aérea del Perú.

28 y 29 de julio (lunes y martes): Fiestas Patrias, celebración de la independencia nacional.

6 de agosto (miércoles): Batalla de Junín, conmemoración de un enfrentamiento clave en la independencia.

30 de agosto (sábado): Santa Rosa de Lima, homenaje a la primera santa de América.

8 de octubre (miércoles): Combate de Angamos, recuerdo de la victoria en la Guerra del Pacífico.

1 de noviembre (sábado): Día de Todos los Santos.

8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción.

9 de diciembre (martes): Batalla de Ayacucho, conmemoración de la victoria decisiva en las guerras de independencia.

25 de diciembre (jueves): Navidad, celebración del nacimiento de Jesús.

Diferencias entre feriado y día no laborable

Los días no laborables son designados por el Gobierno para los empleados del sector público, quienes deben recuperar estas horas dentro de los 10 días siguientes o según lo determine la entidad correspondiente.

El objetivo de esta medida es otorgar un descanso adicional a los trabajadores y fomentar el turismo interno. En cuanto al sector privado, la adopción de esta medida depende del empleador, quien puede decidir mediante un acuerdo si sus empleados trabajan o descansan en esas fechas.

Un feriado es un día festivo formalmente reconocido por una ley o decreto. Durante estos días, tanto los trabajadores del sector público como del privado tienen el derecho a descansar sin que esto afecte su salario. Si un empleado debe trabajar en un feriado, generalmente se le paga una compensación equivalente al triple de su tarifa habitual.

