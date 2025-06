El curioso caso de Pacho Cantt, el primer piloto peruano que es ciego y puede manejar autos de 180 km/h

Pacho Cantt, un piloto peruano de 50 años, se ha convertido en un referente de superación al desafiar las barreras de la ceguera y la sordera en el mundo del automovilismo. A pesar de sufrir retinitis pigmentosa, una enfermedad congénita que le ha robado la vista y lo ha dejado con una sordera severa, Pacho sigue surcando las pistas de carreras con una destreza sorprendente y es considerado el primer piloto de Perú ciego.

En el pasado, Cantt tuvo que dejar de manejar por las calles debido a su condición, pero no renunció a su amor por los vehículos. Pacho Cantt dirige un taller de compraventa de autos en Lima, gestionando su negocio con la ayuda de un asistente de voz en su teléfono móvil, y es un emblema en el automovilismo peruano al manejar autos que pueden alcanzar hasta 180 km/h.

¿Cómo Pacho Cantt se convirtió en piloto?

En el ámbito deportivo, Pacho comenzó participando como parte del equipo en rallies, con su amigo Piero Polar al volante. Sin embargo, con el tiempo, Cantt decidió asumir el reto de conducir por sí mismo. Tras varias pruebas, se aventuró a pilotar, con Polar como su copiloto. Ambos han desarrollado un lenguaje de gestos para comunicarse durante las competiciones, ya que el ruido del motor y la falta de audición dificultan la comunicación verbal.

Su habilidad al volante del Toyota Corolla rojo, recorriendo los 2,3 kilómetros del circuito de La Chutana en 1 minuto y 30 segundos, no solo desafía las expectativas, sino que también envía un claro mensaje de superación. “Cuando me quedé ciego, decidí que eso no iba a detenerme”, aseguró Cantt a BBC Mundo, quien, a pesar de la pérdida de su vista, nunca abandonó su pasión por los autos.

El piloto ciego ha logrado realizar recorridos de exhibición en circuitos conocidos y desconocidos, incluso en Ecuador, donde participó ante una multitud. Aunque su vuelta rápida en La Chutana no busca ser la más veloz, Cantt ha afirmado que su objetivo es demostrar que siempre se puede avanzar, sin importar las dificultades.

Pacho Cantt es padre de una hija de 17 años

Pacho Cantt, además de ser empresario y piloto, es también padre de una hija de 17 años, quien es su otra gran pasión. Aunque no puede verla, afirma que, si algún día recupera la vista, lo primero que mirará será a su hija. A pesar de no contar con tratamientos disponibles actualmente para recuperar su visión, Pacho mantiene la esperanza de que la ciencia pueda darle esa oportunidad algún día. Mientras tanto, sigue demostrando, tanto en su vida personal como profesional, que no hay barreras que no pueda superar.