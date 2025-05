Argentino relata su experiencia como primer pasajero del nuevo Jorge Chávez: “Me sentí Justin Bieber”

Este jueves 15 de mayo iniciaron las operaciones previas a la puesta en marcha del nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Al ser un hecho histórico en el Perú, medios de comunicación y trabajadores del recinto estuvieron expectantes por el aterrizaje de los primeros pasajeros provenientes de un vuelo internacional. En medio de esa emoción, Gonzalo Waisman, un ciudadano argentino, tuvo la suerte de ser elegido como el primer pasajero en ingresar al nuevo terminal aéreo.

Tras volverse viral, el joven decidió contar su experiencia sobre el recibimiento que tuvo al llegar a tierras peruanas. En su cuenta oficial de TikTok, Gonzalo reveló que solo tomó un vuelo desde el Aeroparque Jorge Newbery, en Buenos Aires, con destino a Lima, sin pensar que al descender del avión viviría un momento memorable.

“Yo no tenía idea de nada de lo que iba a ocurrir. Solo tomé un vuelo de Aeroparque a Lima y, cuando hice el check-in, el único asiento disponible era la fila 4A, al lado de la ventana. Cuando aterrizamos, ya se veía algo raro. Desde la ventana había cientos de personas con celulares grabando y no entendíamos qué estaba pasando hasta que el avión paró y el piloto dijo: ‘Señoras y señores, les comento que somos el primer vuelo en la historia del nuevo aeropuerto de Lima’”, comentó el argentino de 22 años.

Gonzalo Waisman relató su inesperado recibimiento en el nuevo Jorge Chávez

En su video, Gonzalo Waisman continuó contando su paso por la nueva infraestructura del aeropuerto, acompañado de tomas que grabó con su celular. Mientras describía su experiencia, recordó el instante en que fue abordado por toda la prensa para dar sus declaraciones como el primer pasajero en ingresar al Perú desde el nuevo recinto. No dudó en confesar que se sintió como una celebridad.

“Cuando pasamos migraciones ocurrió algo totalmente increíble. Desde lejos se veía más de 50 cámaras listas para que la gente salga y yo me tocó ser el primero en salir. La verdad, no sabía para donde ir. Por eso se ve en el video que doy como una vuelta y ahí me sentí Justin Bieber por 4 o 5 minutos. Estaban todos los periodistas de los principales canales de Perú grabándome”, añadió.

Finalmente, el ciudadano argentino aprovechó para agradecer al Perú por la calurosa bienvenida y elogiar el nuevo aeropuerto, señalando que tuvo una "experiencia maravillosa y asombrosa".