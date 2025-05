Un nuevo acto de impunidad se registró en el Perú. Este último jueves 29 de mayo, un hombre que fue atropellado por chofer junto a su hijo cuando cruzaban la vía en el límite de Ventanilla con Puente Piedra, indicó que el sujeto fue liberado por las autoridades luego de 48 horas. "Lo que falta es justicia”, precisó Juan Villanes Espinoza, escenificando su incomodidad por lo ocurrido.

Pese a que las cámaras de seguridad de la zona captaron el preciso momento en el que un camión los embistió sin detenerse a auxiliarlos, las autoridades policiales decidieron liberarlo sorpresivamente. Tras lo ocurrido, la familia exige justicia y le pide al Ministerio Público que revise las imágenes y actúe con mayor celeridad.

Padre afirma que conductor que lo atropelló junto a su hijo en Ventanilla fue liberado

Juan Villenes indicó que el chofer que lo atropelló junto a su hijo fue identificado como Cléver Aguirre Bazán. Pese a que el sujeto, quien fue fue capturado minutos después por chofer y cobrador de una combi, las autoridades decidieron dejaron en libertad luego de 2 días. Sin duda, un hecho insólito.

Las imágenes reveló que el señor y su hijo terminaron con múltiples heridas tras ser embestido por el auto de Cléver, quien se dio a la fuga. Con una mirada triste, el afectado de 40 años relató que fue arrollado por un conductor irresponsable que no lo ayudó tras el accidente. “El chófer me pasó por encima y huyó”, le dijo Juan a los medios de comunicación.

Denuncian que PNP ni Fiscalía habrían actuado con diligencia tras caso de hombre atropellado

Según precisó Villanes Espinoza, la Policía Nacional del Perú ni la Fiscalía actuaron con diligencia en el caso. "No hay avances. Mi abogado fue a la fiscalía y le dijeron que no había nada. El fiscal ni siquiera me recibió”, dijo el afectado, subrayando la inoperatividad de las autoridades en el seguimiento del caso que dejó con hemorragias internas al padre.

No obstante, se confirmó que dicho caso está a cargo del fiscal Julio Waldo Vargas Camacho, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ventanilla. Pese a las pruebas contundentes que revelan el crimen, las autoridades habrían decidido hacer caso omiso a las pruebas del crimen.

Afectado revela que fue expulsado de hospital pese a presentar hemorragias internas

En otro momento, Juan Villanes expresó su malestar al asegurar que fue expulsado del hospital de Puente Piedra pese a presentar hemorragias internas. “Solo me dieron pastillas para el dolor. A mi hijo lo atendieron en una silla de ruedas y ahora no puede ni comer”, remarcó. Asimismo, indicó que permanece en casa de su hermana, imposibilitado de trabajar y sin acceso a tratamiento adecuado.

Juan Villanes también subrayó que existieron presiones y presuntas irregularidades durante su denuncia. Según indicó, recibió maltrato policial en la comisaría donde se reportó el caso y que teme represalias. “Yo hago responsable al señor Aguirre de cualquier cosa que me ocurra a mí, a mi hijo o a mi familia”, sentenció el padre atropellado.

