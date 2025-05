Tiktoker Valentino pierde el control y desata pelea en local de comida de Ventanilla: “Se burlaban de mi”

El popular tiktoker Valentino Palacios se ha convertido nuevamente en protagonista, pero esta vez por un incidente ocurrido en un puesto de comida en Ventanilla. Un video que circula por TikTok muestra cómo el influencer protagoniza una fuerte discusión que rápidamente escaló hasta empujones con un grupo de personas. La situación terminó cuando sus amigas intervinieron para calmar el ambiente y Valentino se retiró del lugar.

El influencer explicó en sus redes sociales que llegó al local después de asistir a una fiesta y que un grupo de chicas se burlaba de él y lanzaba indirectas. Según Valentino, esta provocación lo llevó a confrontarlas, lo que derivó en una pelea física con una de las jóvenes, a quien conoce por conflictos anteriores.

¿Qué provocó la pelea de Valentino en Ventanilla?

Valentino narró que una de sus amigas había pedido salchipapa y que una de las chicas del grupo que se burlaba aseguró que el tiktoker quería que se la entregaran gratis. Esto fue la chispa que encendió la confrontación.

Al encararla para aclarar si hablaba de él, las palabras subieron de tono y la discusión se convirtió en un intercambio de insultos. "Anda opérate tu inseguridad", le dijo la joven, y Valentino respondió a su manera, lo que desencadenó la pelea.

El tiktoker Valentino golpeó a la joven, y en un video en redes sociales pidió disculpas por el incidente. Foto: composición LR/ TikTok/ @clips_kick1_

¿Cómo reaccionó Valentino tras el altercado en el puesto de comida de Ventanilla?

Pese a la intensidad del incidente, el tiktoker ofreció disculpas públicas a la joven con la que tuvo el enfrentamiento físico. Aseguró que jamás permitirá que le falten el respeto, independientemente de quién lo haga. "Perdonen las mujeres si se van a sentir ofendidas, pero yo jamás voy a permitir que me falten el respeto, así seas mujer, no me interesa", añadió Valentino, consciente de que su postura podría generar opiniones encontradas.