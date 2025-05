Ayacuchano gana el primer puesto en Beca 18 e ingresa a Medicina Humana de UNMSM: "Venir a Lima fue aprender desde cero"

Un joven de 19 años, originario de Ayacucho, ha logrado ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), una de las más prestigiosas de Perú, en la carrera de Medicina Humana. Después de varios intentos y mucha dedicación, Abel Cusihuamán ha alcanzado su objetivo. Su historia destaca por su perseverancia, esfuerzo y el apoyo fundamental de su familia.

A lo largo de su preparación, el estudiante pasó por diversos desafíos, principalmente debido a la diferencia de nivel educativo entre su colegio en Ayacucho y la capital. Cabe destacar que la pandemia también afectó su aprendizaje durante el último año escolar en el 2022. Sin embargo, con la ayuda de su tía y su propio esfuerzo, logró adaptarse y finalmente superar los exámenes de admisión.

Las dos claves del joven para ingresar a Medicina en San Marcos

Cusihuamán revela que se preparó con una rigurosa estrategia de estudio que incluía la técnica de Pomodoro: "Una buena organización y tener tiempos para descanso y para estudiar. Apliqué algunos otros métodos, como es el caso de 25 minutos de estudio y 5 minutos de descanso", contó a La República.

Además, la clave de su éxito también se debería a su buena higiene del sueño. "No amanecía para nada, porque lo que me dijo mi tía fue que, para tener un buen día al día siguiente, lo importante es descansar en el día anterior. Así que lo que hacía era dormir 7 a 8 horas". Como él mismo comenta, mantener un equilibrio entre el estudio y el descanso fue fundamental para poder rendir al máximo.

Choque de realidades educativas entre Ayacucho y Lima

Aunque los temas de ciencias fueron su fuerte, el estudiante también tuvo que reforzar su preparación en áreas que no había tocado en su etapa escolar, como física y biología, especialmente debido a las carencias educativas causadas por la pandemia. Para ello, dedicó horas extras en una academia de preparación.

"Había varios cursos que no se había tocado en el colegio, como es el caso de química en la época de pandemia. No se tocó en colegio. En vez de eso fueron otros cursos. Ahí también tenía biología. Venir a Lima fue aprender desde cero", confesó.

El control del estrés ante el examen de Beca 18 2025

El joven, quien vivió en Lima con su tía mientras estudiaba, también destacó la importancia de manejar el estrés y las emociones durante la preparación. Aunque las dudas y el nerviosismo lo invadían, contar con el respaldo de su familia le permitió mantenerse enfocado.

"Mi familia me decía, por ejemplo:'Yo sé que te has estresado bastante en caso. Tú lo vas a lograr. Y en caso no lo logres, no hay ningún problema, porque nosotros vamos a seguirte apoyando. Tú has dado todo de ti'".

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.